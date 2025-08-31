Elecciones en Corrientes: el radical Valdés le sacó 30 puntos al peronismo y los libertarios quedaron cuartos

El espacio oficialista Vamos Corrientes , referenciado en el radicalismo, obtuvo este domingo un contundente triunfo con el 51,7% de los votos en las elecciones en Corrientes : le sacó 30 puntos al peronismo y relegó al cuarto lugar a La Libertad Avanza , que no llegó ni a los 10 puntos. De esta forma, Juan Pablo Valdés , hermano del actual gobernador, fue electo como nuevo mandatario.

El gobernador electo resaltó que el electorado “ha decidido que tiene un nuevo gobernador en primera vuelta ” y llamó a “trabajar juntos para el futuro”. “Cerramos este capítulo para trabajar juntos para el futuro” , expresó desde el búnker del frente oficialista Vamos Corrientes.

Por su parte, el mandatario saliente y senador provincial electo Gustavo Valdés pidió “trabajar en el diálogo” . A la vez destacó el trabajo del espacio Provincias Unidas -al que pertenece- por sostener el “federalismo”.

Al hablar en el búnker del frente oficialista nacional, el mandatario señaló que “ fue de las campañas más sucias que se tenga memoria en los últimos tiempos , pero los correntinos sabemos que no nos doblamos a guachazos y acá estamos parados nuevamente”.

Al búnker asistieron gobernadores aliados como Alfredo Cornejo (Mendoza) y Carlos Sadir (Jujuy), entre otros dirigentes locales como el vicegobernador Pedro Braillard Poccard, que integró la fórmula junto a Juan Pablo Valdés.

Quiero felicitar a @JPValdesok y @gustavovaldesok por el contundente triunfo en las elecciones de Corrientes. Este resultado refleja el reconocimiento de los correntinos a una gestión seria, responsable y comprometida con el desarrollo de la provincia.



A Juan Pablo le espera una… pic.twitter.com/pfaNtc3ZGN — Alfredo Cornejo (@alfredocornejo) September 1, 2025

Con el 97,2% de las mesas escrutadas, Juan Pablo Valdés (Vamos Corrientes) reunió el 51,7% de los votos, mientras que el peronista Martín Ascúa (Limpiar Corrientes) sacó 20,02%. En tanto, Ricardo Colombi (Encuentro por Corrientes) se llevó 16,76%.

El cuarto lugar quedó para Lisandro Almirón, en una pésima elección de La Libertad Avanza con el 9,57%. Durante la semana, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, habían viajado a Corrientes para respaldar al candidato, ahora sin éxito. Ambos dirigentes debieron suspender la recorrida de campaña por incidentes.

A través de un comunicado en redes sociales, LLA Corrientes habló de "irregularidades típicas de la vieja política". El presidente Javier Milei, siempre activo en X e Instagram, no emitió declaraciaones.

Juan Pablo Valdés es el nuevo gobernador de Corrientes

El espacio Provincias Unidas, que reúne a gobernadores de Juntos por el Cambio, salió a hablar sobre las elecciones locales. “Corrientes demuestra que el camino es por el centro. Chau a los extremos”, señaló el partido desde sus redes sociales.

Gracias a todos por la confianza y el apoyo, así como por la participación en esta jornada democrática.



¡Vamos a seguir transformando la provincia de #Corrientes! pic.twitter.com/ji3iVx0zEA — Gustavo Valdés (@gustavovaldesok) September 1, 2025

De esta manera, los hermanos Valdés fueron felicitados por los gobernadores que integran ese espacio, que destacaron el “modelo de gestión exitoso” y la defensa del “interior del país”.

El gobernador electo de Corrientes, Juan Pablo Valdés El gobernador electo de Corrientes, Juan Pablo Valdés. X / @JPValdesok

“Los correntinos ratificaron un modelo de gestión exitoso que impulsa el desarrollo y se sustenta en los valores de la transparencia y la austeridad. Desde Chubut celebramos este respaldo y renovamos nuestro compromiso de seguir trabajando juntos por una Argentina más justa, hermanada y verdaderamente federal”, manifestó el mandatario de Chubut, Ignacio Torres.

Por su parte, el gobernador jujeño Carlos Sadir aseguró que el triunfo ratifica que “la voluntad de los argentinos es ser representados por quienes conocen y defienden al interior del país, el interior del trabajo y la producción, con el objetivo de generar más oportunidades para nuestra gente”.

“Felicitaciones a todos los correntinos que se acercaron a las urnas y participaron de la jornada democrática. Y felicitaciones por el triunfo que refleja una gestión que estuvo al lado de la gente”, expresó el presidente de la UCR, Martín Lousteau.