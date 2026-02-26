Caso Loan Peña: comienza la primera audiencia preliminar a más de un año de su desaparición

A más de un año de la desaparición de Loan Danilo Peña se desarrollará la primera audiencia preliminar clave al juicio . Según informó la Agencia Noticias Argentinas, la jornada se llevará a cabo el próximo viernes 27 de febrero desde las 8:30 en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal (TOC) N°7 en Corrientes . La audiencia será virtual y se transmitirá a través del canal de YouTube del Poder Judicial.

El Gobierno Nacional elevó las recompensas por las desapariciones de Lian y Loan: el nuevo monto

El fiscal general Carlos Schaefer representará al Ministerio Público Fiscal, al tiempo que estarán presentes la fiscal federal subrogante Tamara Ahimará Poucel, siete auxiliares fiscales y la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX), encabezadas por los fiscales Marcelo Colombo y Alejandra Mangano . En la audiencia, las partes debatirán las pruebas y la lista de testigos que prestarán testimonios en el debate oral y público que hasta el momento no tiene fecha confirmada.

Los jueces que llevarán a cabo esta audiencia serán Fermín Amado Ceroleni (Corrientes), Eduardo Ariel Belforte (Formosa) y Simón Pedro Bracco (Río Negro).

Siete de los procesados en el caso están acusados por la sustracción y ocultamiento del niño: Laudelina Peña (tía de Loan); la ex funcionaria municipal María Victoria Caillava; el ex capitán de la Armada Carlos Guido Pérez; el comisario Walter Maciel (encubrimiento); Bernardino Antonio Benítez; Daniel Oscar “Fierrito” Ramírez y su pareja Mónica del Carmen Millapi, quien actualmente cumple arresto domiciliario.

Loan tiene 5 años y desapareció este jueves en un paraje rural de Corrientes. Foto: Radio Dos)

Los demás implicados por supuesto entorpecimiento de la investigación son Alan Cañete, Elizabeth Cuataia, Federico Rossi Colombo, Delfina Taborda, Pablo Noguera, Pablo Núñez, Valeria López, Verónica Machuca Yuni, Leonardo Rubio y Nicolás Soria, alias “El Americano”.

Caso Loan: Laudelina Peña ampliará su declaración sobre el día que desapareció Laudelina Peña, tía de Loan, está acusada por la sustracción y ocultamiento del pequeño

Entre los delitos que se les imputan a estos diez acusados se destacan: privación ilegítima de la libertad, defraudación a la administración pública y encubrimiento, falso testimonio, violación de secreto profesional, suministro de estupefacientes a título gratuito y resistencia a la autoridad, usurpación de insignias y de títulos profesionales.

Más de un año sin Loan Peña

El pequeño de entonces 5 años fue visto por última vez el 13 de junio de 2024, cuando asistió junto a su padre, José Peña, a la vivienda de su abuela Catalina, en el paraje Algarrobal de la localidad correntina de 9 de Julio.

En el lugar, se realizó un almuerzo familiar y luego un grupo decidió llevar a los chicos a recolectar naranjas en un monte cercano. Según informó la familia, Loan se habría separado del grupo y desde ese momento no se lo volvió a ver. Tras denunciar su desaparición, comenzó una búsqueda desesperada, se activó la Alerta Sofía y hasta el momento no hay un dato certero sobre su paradero.