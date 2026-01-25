El Gobierno Nacional elevó las recompensas por las desapariciones de Lian y Loan: el nuevo monto

A más de un año de la desaparición de Loan Peña y con casi once meses sin novedades sobre el paradero de Lian Flores , el Gobierno Nacional resolvió reforzar la búsqueda con un incremento importante en las recompensas para quienes aporten datos clave sobre ambos casos.

El Ministerio de Seguridad confirmó el aumento de los montos ofrecidos por la información que permita dar con los niños. La decisión responde a pedidos de las querellas y apunta a incentivar a personas que no hayan participado de los hechos, pero que cuenten con datos, a comunicarse con las autoridades.

Entre las medidas adoptadas también se incluyó la actualización de las imágenes de los menores mediante Inteligencia Artificial , con el objetivo de mejorar su identificación. En ambos casos continúa activo el Alerta Sofía, el sistema nacional de búsqueda urgente de niños y adolescentes en situación de alto riesgo.

El 18 de junio de 2024 el Gobierno Nacional impuso la recompensa de $5 millones destinada a aquellas personas que, sin haber intervenido en el hecho delictual, brinden datos útiles que permitan dar con el paradero de Loan, quien fue visto por última vez el 13 de junio de 2024 en el Paraje Algarrobar de la localidad de 9 de Julio, Corrientes , cuando acompañó a su papá a almorzar a la casa de la abuela Catalina.

A pesar de que en la causa hay 17 procesados, siete por la sustracción y ocultamiento del niño y otros diez por entorpecimiento, entre otros delitos, por el momento los investigadores no tienen ni una pista de dónde puede estar Loan o qué pasó.

Loan tiene 5 años y desapareció este jueves en un paraje rural de Corrientes. Foto: Radio Dos) Loan tiene 5 años y desapareció en Corrientes.

De este modo, el Juzgado Federal de Goya solicitó mediante un oficio del 10 de diciembre de 2025 que se incremente el monto de la recompensa oportunamente ofrecido.

Tras el análisis, el ministra Alejandra Monteoliva firmó el aumento de recompensa a $20 millones para quien aporte información valiosa sobre el menor, quien, al momento de su desaparición, vestía una remera negra con letras rosadas con la palabra “Messi”, un pantalón largo negro y zapatillas verdes.

“Loan es de tez trigueña, delgado, con ojos marrones, cabello corto castaño oscuro y tiene una cicatriz ubicada en el remolino de la cabeza”, detallaron.

Lian Flores: visto por última vez en febrero de 2025

En esta ocasión, el Gobierno Nacional y el Ministerio impusieron al comienzo de la pesquisa una recompensa de $10 millones para quién aporte datos fehacientes de Lian, quién desapareció el 22 de febrero de 2025, en Ballesteros Sud, provincia de Córdoba, al momento de la siesta.

Teniendo en consideración el tiempo transcurrido desde el último ofrecimiento de recompensa, con la consecuente desactualización del monto respectivo, sumado a la necesidad de obtener aportes de información significativos que permitan el avance de la investigación judicial y la repercusión del caso, desde la cartera de Seguridad decidieron incrementar el monto de la recompensa a $20 millones.

Lian Flores.jpg Lian Gael Flores Sorarire, desaparecido en Córdoba.

En este caso no hay detenidos, pese a que se pudo determinar, a través de pericias a los dispositivos electrónicos que los vecinos y hermanos Raúl y José Ribera Zambrana tenían en sus celulares material de abuso sexual infantil.