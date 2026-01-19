Un envejecimiento forense mostró cómo se vería Loan Peña hoy

A más de un año y medio de la desaparición de Loan Danilo Peña , la Justicia avanzó con una nueva herramienta para reforzar su búsqueda: un envejecimiento forense que permite estimar cómo se vería hoy el menor. La medida fue solicitada a principios de diciembre por el Juzgado Federal de Goya y estuvo a cargo de la División de Individualización Criminal de la Policía Federal Argentina .

El procedimiento se realizó a partir de una de las últimas fotografías del niño, que tenía cinco años al momento de su desaparición , el 13 de junio de 2024 , en Corrientes . Con ese material, los especialistas elaboraron una proyección de su aspecto actual, ya con seis años, incorporando además imágenes de sus padres, hermanos y abuelos para analizar patrones familiares de envejecimiento.

Desde el área técnica explicaron que, dado el tiempo transcurrido, la fisonomía del menor "mantendría una relativa estabilidad" , aunque se incorporaron variables vinculadas a expresiones faciales. Aclararon, además, que la reconstrucción no contempla posibles cambios derivados de "enfermedades, cirugías, lesiones o exposición prolongada a factores climáticos o químicos" , que podrían alterar significativamente el rostro.

En ese marco, los peritos subrayaron que el resultado " no deja de ser una hipótesis " y que el trabajo se aproxima más a un "desarrollo artístico que a un estudio científico" estricto. Aun así, la imagen es considerada una herramienta clave para relanzar la difusión del caso.

Con la aprobación judicial, la reconstrucción facial de Loan será enviada a Interpol Argentina para su incorporación al sistema internacional. Además, se autorizó su difusión a través de los mecanismos oficiales de búsqueda, como el Sistema de Alerta Sofía y los medios de comunicación.

En paralelo, el juzgado dio curso al pedido de la querella para que la imagen también sea incorporada a ALERT.AR, una plataforma oficial que permite la difusión masiva e inmediata de personas desaparecidas mediante celulares, redes institucionales y canales digitales interinstitucionales. El objetivo, señalaron las autoridades, es evitar demoras y aportar nuevos datos visuales que ayuden a la investigación.

La familia de Loan pide aumentar la recompensa

En otro tramo de la causa, la Justicia dispuso que el Ministerio de Seguridad de la Nación evalúe incrementar la recompensa vigente —actualmente fijada en $5.000.000— para quienes aporten información que permita dar con el paradero del niño. La familia de Loan considera que el monto es insuficiente y desproporcionado frente a la gravedad del caso y al tiempo transcurrido.

Según plantearon desde la querella, la suma resulta “ridícula e ilógica” si se la compara con otras recompensas ofrecidas por el Estado en hechos de menor impacto público. Hasta el momento, no hubo una respuesta oficial de la cartera de Seguridad, que desde diciembre está a cargo de la ministra Alejandra Monteoliva.