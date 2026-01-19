Sube la máxima y mejoran los condiciones: así estará el tiempo en Mendoza

Tras un domingo gris en Mendoza, las condiciones del tiempo comenzarán a mejorar en el inicio de la semana, con ascenso de la temperatura y estabilidad en gran parte del territorio provincial.
Contingencias Climáticas indicó una jornada con ascenso térmico. No rigen alertas por tormentas.
Según Contingencias Climáticas, este lunes se espera una jornada algo nublada, con vientos moderados del noreste y ascenso térmico. La mínima será de 17°C y la máxima alcanzará los 32°C, mientras que en cordillera se prevé un cielo parcialmente nublado.
Por su parte, el Servicio Meteorológico Nacional no emitió alertas para la provincia durante la jornada de hoy por tormentas o caída de granizo en la provincia.
Para el martes, el panorama será aún más caluroso. El pronóstico indica una jornada calurosa, con nubosidad variable y vientos moderados del noreste. En zonas cordilleranas se esperan precipitaciones, mientras que en el resto de la provincia la mínima será de 19°C y la máxima llegará a los 35°C.
El Paso Internacional Cristo Redentor está habilitado, lo que permite el tránsito normal de autos particulares, transporte de cargas y ómnibus. No obstante, recomendaron verificar siempre el estado del paso antes de emprender viaje, especialmente ante posibles cambios climáticos en la alta montaña.
Para consultar la información actualizada, los viajeros pueden ingresar al sitio web del Gobierno nacional o descargar la aplicación móvil PasAR, que brinda datos en tiempo real sobre el estado del Sistema Integrado Cristo Redentor (PISCR).
En cuanto al Paso Pehuenche, que une el sur de Mendoza con la región del Maule en Chile, también se encuentra habilitado para todo tipo de vehículos. Las autoridades recordaron que el cruce funciona con horarios específicos: