Sube la máxima y mejoran los condiciones: así estará el tiempo en Mendoza

Tras un domingo gris en Mendoza, las condiciones del tiempo comenzarán a mejorar en el inicio de la semana, con ascenso de la temperatura y estabilidad en gran parte del territorio provincial.

Según Contingencias Climáticas, este lunes se espera una jornada algo nublada, con vientos moderados del noreste y ascenso térmico. La mínima será de 17°C y la máxima alcanzará los 32°C, mientras que en cordillera se prevé un cielo parcialmente nublado.

Por su parte, el Servicio Meteorológico Nacional no emitió alertas para la provincia durante la jornada de hoy por tormentas o caída de granizo en la provincia.

Martes con más calor Para el martes, el panorama será aún más caluroso. El pronóstico indica una jornada calurosa, con nubosidad variable y vientos moderados del noreste. En zonas cordilleranas se esperan precipitaciones, mientras que en el resto de la provincia la mínima será de 19°C y la máxima llegará a los 35°C.

El estado de los pasos fronterizos a Chile El Paso Internacional Cristo Redentor está habilitado, lo que permite el tránsito normal de autos particulares, transporte de cargas y ómnibus. No obstante, recomendaron verificar siempre el estado del paso antes de emprender viaje, especialmente ante posibles cambios climáticos en la alta montaña.