El Chaqueño Palavecino canta hoy en Junín tras el episodio con Milei: horario, precios y por dónde verlo

El Chaqueño Palavecino se presenta este lunes 19 de enero en Junín, Mendoza , en el cierre del Encuentro de las Naciones y la Fiesta de la Vendimia 2026 . El show llega pocos días después de su participación en el Festival de Jesús María junto al presidente Javier Milei, que lo volvió a poner en el centro de la escena nacional.

La actuación forma parte de la última jornada del festival que se desarrolla en el Parque Recreativo Dueño del Sol , predio que durante el fin de semana reunió a miles de vecinos y visitantes de distintos puntos de la provincia y del país.

El hecho ocurrió en el Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María , cuando el presidente Javier Milei asistió a una de las noches del evento y fue recibido con una ovación del público .

Sobre el escenario se encontraba El Chaqueño Palavecino , quien lo saludó al finalizar su canción y lo invitó a cantar “Amor Salvaje” , uno de sus temas más reconocidos.

Antes de subir, Milei agradeció a los organizadores y destacó al festival como un evento clave para la difusión de las tradiciones argentinas .

Ya arriba del escenario, el presidente agradeció especialmente a Córdoba por “ayudarlo a ser presidente” y explicó que no quería faltar a la cita por el valor simbólico del festival.

Tras un intercambio distendido, el Chaqueño lo alentó a sumarse al canto y le cedió incluso una parte del tema, en un momento que fue celebrado por el público y replicado en todo el país.

A qué hora canta el Chaqueño Palavecino en Junín

Según la información oficial del evento, las puertas del predio se abren a las 20. El cierre musical de la noche estará a cargo de La K’onga y del Chaqueño Palavecino, con inicio previsto a partir de las 21.

La organización recomienda llegar con tiempo para recorrer el patio de comidas, las colectividades y la feria de artesanos, que funcionan desde temprano.

Cuánto cuestan las entradas y dónde comprarlas

A diferencia de las jornadas anteriores, que fueron con acceso gratuito, la noche de este lunes es paga. Las entradas se venden a través de la plataforma TuEntrada.com.

Los valores informados son:

Campo: $46.000

Sector VIP: $40.000 más cargos por servicio

El evento se realiza en el Parque Dueño del Sol, ubicado sobre calle Los Geranios, en Junín. La categoría es concierto y está prohibido el ingreso con reposeras, según detalla la organización.

Por dónde ver el show en vivo

Quienes no puedan asistir de manera presencial tendrán la posibilidad de seguir la jornada en vivo a través del streaming oficial de YouTube de la Municipalidad de Junín (@municipalidaddejunin), que transmitirá el cierre del festival desde el predio.