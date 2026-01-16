"Tiene 28 años": el Chaqueño Palavecino y un inesperado anuncio antes de su show en Jesús María 2026

Junín ya está listo para vivir el Encuentro de las Naciones, la gran fiesta del verano en el Este

“Tiene 28 años”, explicó el cantante salteño y reveló que grabó una nueva versión de uno de los temas más emblemáticos de su carrera, con un giro inesperado que cruza géneros y generaciones.

Recién en el segundo tramo de su mensaje se conoció el dato clave: se trata de una renovada “Amor salvaje” , el clásico que marcó su repertorio y que ahora llegará en formato cuarteto .

Lo anunció a través de un video publicado en sus redes sociales oficiales, donde el artista anticipó que la canción tendrá dos versiones y que verá la luz el próximo miércoles 28 de enero .

La novedad no llegó sola. Para este lanzamiento especial, El Chaqueño se unió a una de las bandas más influyentes del cuarteto cordobés: “Dale Q’ Va” .

En el video se lo ve junto a Neno Aguirre, uno de sus vocalistas, quien celebró la colaboración: “El placer que tengo de grabar esta canción, este hitazo de la canción popular con El Chaqueño Palavecino. Espero que lo disfruten”.

Sobre el tema, el propio folclorista dio una pista que despertó aún más expectativa entre sus fans: “Tiene 28 años de nacimiento este tema, así que ahora lo trasladamos acá en dos versiones. Escúchenlo”.

Cuándo será el show de El Chaqueño Palavecino en Jesús María

El Chaqueño Palavecino se presentará en el Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María el viernes 16 de enero. En la misma noche también subirán al escenario El Loco Amato, Las Voces de Orán, Cabales y Canto 4, Los Alonsitos y Loy Carrizo, en una grilla que promete una de las jornadas más convocantes del festival.

La convocatoria, que ya cuenta con entradas agotadas, también tendrá una visita particular, la del presidente Javier Milei. Está previsto que llegue al estadio de la doma alrededor de la medianoche, por lo que su arribo coincidirá con el horario en que suele subirse al escenario El Chaqueño.