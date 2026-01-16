La frase de Netflix que encendió la ilusión de los fans de Bridgerton más spin-offs

Aunque Netflix está a nada de estrenar la cuarta temporada de Bridgerton, las buenas noticias continúan para los fans. La plataforma ya confirmó que la serie tendrá al menos dos temporadas más y varios spin-offs dentro del universo creado por Shonda Rhimes.

Sin revelar nombres ni personajes , un productor clave de la ficción dejó en claro que hay nuevos proyectos en marcha .

Se trata de Tom Verica, director de la serie, quien confirmó que el equipo creativo ya está trabajando en futuros spin-offs ambientados en el mismo mundo aristocrático que conquistó al público. “Hay muchas historias para contar cuando tenés un elenco de este tamaño”, deslizó, sin dar más precisiones.

A eso se suma que Julia Quinn, autora de las novelas originales, amplió el universo con libros precuela centrados en una generación anterior, especialmente en la familia Rokesby, parientes cercanos de Violet Bridgerton, con material suficiente para futuras adaptaciones.

El antecedente inmediato es “La reina Charlotte: Una historia de Bridgerton” , el spin-off estrenado en 2023 que logró un fuerte impacto en audiencia y crítica. “Fue una experiencia que disfrutamos mucho y sentimos que conectó de manera muy profunda con la gente”, recordó Verica, dejando entrever que el camino podría repetirse con otros personajes ya conocidos.

Temporadas 5 y 6: el futuro de Bridgerton en Netflix

Más allá de los posibles spin-offs, la historia principal también tiene continuidad asegurada. Netflix ya confirmó una quinta y sexta temporada, y durante el evento de presentación de la cuarta temporada en París, la showrunner Jess Brownell adelantó que Eloise y Francesca serán las próximas hermanas en protagonizar sus propias entregas, aunque sin precisar el orden.

Embed - Bridgerton Season 4 | Official Trailer | Netflix

Antes de eso, los fans recibirán la cuarta temporada, que estará centrada en Benedict Bridgerton (Luke Thompson) y su romance con Sophie Baek (Yerin Ha), una historia con claras reminiscencias a La Cenicienta.

La nueva temporada llegará dividida en dos partes: la primera se estrenará el 29 de enero con cuatro episodios; y la segunda, el 26 de febrero, con los capítulos restantes.