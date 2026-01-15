Netflix va por todo: la millonaria oferta en efectivo para quedarse con Harry Potter y Friends

Imaginate tener a Harry Potter, Batman y Friends en un solo lugar. Netflix está moviendo sus fichas para que esto sea una realidad muy pronto. La plataforma líder se prepara para lanzar una oferta masiva en efectivo por los estudios de Warner Bros Discovery.

Esta jugada maestra busca desplazar a Paramount , que también está en la pelea por el gigante del entretenimiento. La intención de Netflix es clara: quedarse con el cine y los negocios de streaming para dominar el mercado global de forma definitiva.

La pelea no es para cualquiera. Inicialmente, Netflix puso sobre la mesa unos 82.700 millones de dólares en una combinación de efectivo y acciones . Sin embargo, para acelerar el proceso y convencer a los dueños de Warner, ahora decidió ir por un pago directo "cash".

Por su parte, Paramount Skydance no se queda atrás y ofreció 108.400 millones de dólares por la totalidad de la compañía. A pesar de que la cifra es más alta, el consejo de Warner Bros ve con mejores ojos a Netflix porque la oferta de Paramount depende de mucha deuda.

Incluso con el respaldo de capital de 40.000 millones de dólares del cofundador de Oracle , Larry Ellison , Warner teme que la propuesta de Paramount sea demasiado arriesgada para cerrarse.

Qué pasará con tus series y películas favoritas

Si este acuerdo llega a buen puerto, Netflix sumaría a su catálogo joyas como "Juego de Tronos", el universo de DC Comics y clásicos de la talla de "Casablanca". Sería el cambio más drástico en la historia del streaming, aunque ya hay voces de alerta por los posibles aumentos de precios.

Pero el camino no está libre de espinas. Paramount ya demandó a Warner Bros para frenar la operación con Netflix y exige transparencia sobre el acuerdo. Además, los reguladores están mirando todo con lupa para evitar que los consumidores pierdan opciones y paguen más caro.

La batalla recién empieza y la venta podría tardar meses en concretarse. Mientras tanto, Netflix ya aceptó pagar una tasa de rescisión de 5.800 millones de dólares si el trato se cae por falta de aprobación legal.