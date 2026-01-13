13 de enero de 2026 - 11:26

Con 8 capítulos en Netflix: la serie que tiene a Tom Hardy y es del creador de "Peaky Blinders"

La producción tiene todos los condimentos que hicieron excelente a la famosa producción de mafiosos: drama de época, conspiraciones y tensión política.

Tom Hardy protagoniza la serie de ocho episodios disponible en Netflix.

Se trata de “Taboo”, una producción que cuenta con nombres como Oona Chaplin, Jessie Buckley, Stephen Graham y Jonathan Pryce como antagonista principal. La creación de la producción estuvo a cargo de Steven Knight y Chips Hardy, padre del actor protagonista.

De qué trata la serie “Taboo”

La historia está ambientada en el Londres de 1814, en plena tensión entre el Imperio Británico y los Estados Unidos por las fronteras de Canadá, mientras la Compañía de las Indias Orientales mueve sus fichas para controlar rutas comerciales clave.

En ese escenario regresa James Delaney, un hombre al que todos creían muerto y que vuelve desde África para reclamar la isla que heredó de su padre. Ese gesto inicial lo empuja a un conflicto directo con una de las instituciones más poderosas de la época y a una guerra personal que mezcla política, colonialismo y cuentas pendientes.

La serie combina conspiraciones políticas, secretos familiares y tensiones coloniales con una estética sucia, diálogos cortantes y un tono permanentemente amenazante. El relato avanza despacio, pero se sostiene en la presencia física y magnética de Tom Hardy, que encarna a un personaje áspero, ambiguo, violento y hermético.

A lo largo de sus ocho episodios, la ficción prioriza el estilo y la atmósfera por sobre la profundidad psicológica. Incesto, disputas territoriales, rituales africanos, mística tribal y una cadena de muertes acompañan el recorrido de Delaney, un personaje que parece estar siempre fuera del mundo, fuera de la ley y al borde del colapso. Esa acumulación de excesos es parte de su identidad y también de su encanto.

