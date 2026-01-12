12 de enero de 2026 - 12:12

En 105 minutos: la nueva película con Scarlett Johansson y Tom Hanks que ya está disponible en Netflix

La producción dirigida por Wes Anderson se sitúa en los años 50 y sigue a un grupo de científicos con reflexiones humorísticas y cuestionables de la vida.

La nueva película disponible en Netflix con Scarlett Johansson y Tom Hanks

La nueva película disponible en Netflix con Scarlett Johansson y Tom Hanks

Foto:

gentileza
Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

Leé además

ella esta enojadisima: la angustia de luciano castro tras serle infiel a griselda siciliani

"Ella está enojadísima": la angustia de Luciano Castro tras serle infiel a Griselda Siciliani

Por Redacción Espectáculos
que dijo juana viale luego de ser senalada como la nueva pareja de mauricio macri

Qué dijo Juana Viale luego de ser señalada como la nueva pareja de Mauricio Macri

Por Redacción Espectáculos

Se trata de “Asteroid City” (2023), una obra que despliega todo el universo visual de Anderson en una historia ambientada en la década del 50, en medio de un desierto estadounidense. La película, que aborda cuestiones profundas como el duelo, la soledad y la relación del ser humano con el universo, combina simetría perfecta y una puesta en escena casi teatral,

Al elenco lo completa Jason Schwartzman, Jeffrey Wright, Bryan Cranston y Margot Robbie; entre otros nombres recurrentes del cineasta detrás de creaciones como "El gran hotel Budapest" y "La crónica francesa", entre otras.

La nueva película disponible en Netflix con Scarlett Johansson y Tom Hanks
La nueva película disponible en Netflix con Scarlett Johansson y Tom Hanks

La nueva película disponible en Netflix con Scarlett Johansson y Tom Hanks

De qué trata la película de Wes Anderson que llegó a Netflix

La historia se desarrolla en una pequeña ciudad del desierto, famosa por un enorme cráter de meteorito, donde se realiza una convención de jóvenes prodigios de la astronomía y cadetes espaciales junto a sus familias. Lo que comienza como un evento académico y familiar cambia de rumbo cuando ocurre un fenómeno extraordinario que obliga a todos los presentes a quedar aislados bajo estrictas medidas militares.

Embed - ASTEROID CITY - Tráiler Oficial (Universal Studios) HD

A partir de ese encierro forzado, los personajes deben convivir con sus propias pérdidas, incertidumbres y vínculos rotos, mientras el relato avanza entre situaciones absurdas, silencios incómodos y diálogos cargados de ironía. El film propone una mirada tan lúdica como reflexiva sobre cómo las personas reaccionan ante lo inexplicable.

Una historia dentro de otra: el sello de Wes Anderson

Uno de los rasgos más distintivos de la película es su estructura narrativa. Lo que el espectador ve en pantalla no es solo la vida en la ciudad del desierto, sino la representación teatral de esa historia. El relato alterna entre la acción colorida y estilizada del escenario principal y escenas en blanco y negro que revelan el detrás de escena.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Fecha y plataforma de estreno de  Homo Argentum la película de Guillermo Francella.

Falta muy poco: cuándo se estrena "Homo Argentum" de Guillermo Francella en Disney+

Por Redacción Espectáculos
La nueva serie de Netflix que tiene similitudes con Emily in Paris.

Nueva serie de Netflix: la versión latina de "Emily in Paris" que se ve en 8 capítulos

Por Redacción Espectáculos
La foto de la actriz que publicó Franco Colapinto.

Quién es la actriz que aparece con el casco de Franco Colapinto

Por Redacción Espectáculos
por que crecen los rumores de embarazo de tini stoessel: el gesto con rodrigo de paul

Por qué crecen los rumores de embarazo de Tini Stoessel: el gesto con Rodrigo de Paul

Por Redacción Espectáculos