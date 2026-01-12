En 105 minutos: la nueva película con Scarlett Johansson y Tom Hanks que ya está disponible en Netflix

Se trata de “Asteroid City” (2023), una obra que despliega todo el universo visual de Anderson en una historia ambientada en la década del 50, en medio de un desierto estadounidense. La película, que aborda cuestiones profundas como el duelo, la soledad y la relación del ser humano con el universo, combina simetría perfecta y una puesta en escena casi teatral,
Al elenco lo completa Jason Schwartzman, Jeffrey Wright, Bryan Cranston y Margot Robbie; entre otros nombres recurrentes del cineasta detrás de creaciones como "El gran hotel Budapest" y "La crónica francesa", entre otras.
De qué trata la película de Wes Anderson que llegó a Netflix
La historia se desarrolla en una pequeña ciudad del desierto, famosa por un enorme cráter de meteorito, donde se realiza una convención de jóvenes prodigios de la astronomía y cadetes espaciales junto a sus familias. Lo que comienza como un evento académico y familiar cambia de rumbo cuando ocurre un fenómeno extraordinario que obliga a todos los presentes a quedar aislados bajo estrictas medidas militares.
Embed - ASTEROID CITY - Tráiler Oficial (Universal Studios) HD
A partir de ese encierro forzado, los personajes deben convivir con sus propias pérdidas, incertidumbres y vínculos rotos, mientras el relato avanza entre situaciones absurdas, silencios incómodos y diálogos cargados de ironía. El film propone una mirada tan lúdica como reflexiva sobre cómo las personas reaccionan ante lo inexplicable.
Una historia dentro de otra: el sello de Wes Anderson
Uno de los rasgos más distintivos de la película es su estructura narrativa. Lo que el espectador ve en pantalla no es solo la vida en la ciudad del desierto, sino la representación teatral de esa historia. El relato alterna entre la acción colorida y estilizada del escenario principal y escenas en blanco y negro que revelan el detrás de escena.