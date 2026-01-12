12 de enero de 2026 - 11:12

Nueva serie de Netflix: la versión latina de "Emily in Paris" que se ve en 8 capítulos

La producción sigue un romance en una oficina de marketing entre dos compañeros rivales, pero que pronto descubren que tienen mucho en común.

La nueva serie de Netflix que tiene similitudes con Emily in Paris.

La nueva serie de Netflix que tiene similitudes con Emily in Paris.

Foto:

gentileza
Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

Leé además

La nueva película disponible en Netflix con Scarlett Johansson y Tom Hanks

En 105 minutos: la nueva película con Scarlett Johansson y Tom Hanks que ya está disponible en Netflix

Por Redacción Espectáculos
El filme canadiense se convirtió en uno de los más vistos de la plataforma debido a su atrapante historia.

Está en Netflix, arrasa y es la película ideal para maratonear en el inicio de 2026

Por Alejo Zanabria

“Amor de oficina” es un producción mexicana creada por Carolina Rivera, reconocida por su trabajo en “Madre solo hay dos”. La propuesta combina enredos sentimentales, humor y tensión profesional.

La nueva serie de Netflix que tiene similitudes con Emily in Paris.
La nueva serie de Netflix que tiene similitudes con Emily in Paris.

La nueva serie de Netflix que tiene similitudes con Emily in Paris.

Cómo es "Amor de oficina", la serie mexicana de Netflix

La historia sigue a Graciela, una ejecutiva ambiciosa y segura de sí misma que vive una intensa noche pasional sin imaginar que el hombre con el que estuvo, Mateo, es en realidad su principal competidor por el puesto de CEO de la empresa a la que dedicó años de su vida.

A partir de ese cruce inesperado, lo que comienza como una guerra profesional se transforma en un desafío personal, donde ambos deberán replantearse sus prioridades mientras descubren que su mayor rival podría ser, también, su mayor aliado.

Embed - Amor de oficina | Tráiler oficial | Netflix

El elenco está encabezado por Ana González Bello, conocida por su participación en "Dinastía Casillas", en el rol de Graciela, acompañada por Diego Klein como Mateo. Completan el reparto Martha Reyes Arias, Paola Fernández, Nicolás de Llaca, Marco León y Alexis Ayala, quien interpreta a Don Enrique.

Qué dijo la crítica sobre "Amor de oficina"

En cuanto a la recepción crítica, la serie tuvo una respuesta mayormente positiva. Desde el medio internacional Decider destacaron que se trata de “una vuelta de tuerca desenfadada y a menudo divertida a la fórmula habitual de la comedia laboral o el romance de oficina”, con protagonistas que sostienen el interés a partir de sus constantes idas y vueltas.

Midgard Times la definió como “una comedia romántica sólida que entiende a su público y cumple con lo que promete”, mientras que ABC Entertainment subrayó la “madurez emocional” que alcanza hacia el final, un rasgo que la diferencia de otras ficciones románticas más convencionales.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

La nueva incorporación de Netflix, la opera prima de Ben Affleck.

Un thriller intrigante: Netflix sumó la primera película de Ben Affleck como director

Por Redacción Espectáculos
Lionel Messi reveló su serie favorita argentina que está en Netflix. 

Lionel Messi reveló cuál es su serie favorita: está en Netflix

Por Redacción Espectáculos
La película ganadora del Oscar con Cillian Murphy que está en Netflix.

En Netflix: la película que arrasó con todos los premios y tiene a Cillian Murphy

Por Redacción Espectáculos
La serie que destronó a Stranger Things en Netflix.

Con 8 episodios: el thriller que destronó a Stranger Things de lo más visto en Netflix

Por Redacción Espectáculos