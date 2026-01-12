Nueva serie de Netflix: la versión latina de "Emily in Paris" que se ve en 8 capítulos

Al estilo " Emily in Paris" , Netflix sumó a su catálogo una nueva comedia romántica latina. Con una historia ágil, ambientación urbana y conflictos laborales atravesados por el romance, la ficción se resuelve en 8 capítulos. La pasión entre dos compañeros de trabajo se volverá incontrolable.

“Amor de oficina” es un producción mexicana creada por Carolina Rivera, reconocida por su trabajo en “Madre solo hay dos” . La propuesta combina enredos sentimentales, humor y tensión profesional.

La historia sigue a Graciela, una ejecutiva ambiciosa y segura de sí misma que vive una intensa noche pasional sin imaginar que el hombre con el que estuvo, Mateo, es en realidad su principal competidor por el puesto de CEO de la empresa a la que dedicó años de su vida.

A partir de ese cruce inesperado, lo que comienza como una guerra profesional se transforma en un desafío personal, donde ambos deberán replantearse sus prioridades mientras descubren que su mayor rival podría ser, también, su mayor aliado.

El elenco está encabezado por Ana González Bello, conocida por su participación en "Dinastía Casillas" , en el rol de Graciela , acompañada por Diego Klein como Mateo. Completan el reparto Martha Reyes Arias, Paola Fernández, Nicolás de Llaca, Marco León y Alexis Ayala, quien interpreta a Don Enrique.

Qué dijo la crítica sobre "Amor de oficina"

En cuanto a la recepción crítica, la serie tuvo una respuesta mayormente positiva. Desde el medio internacional Decider destacaron que se trata de “una vuelta de tuerca desenfadada y a menudo divertida a la fórmula habitual de la comedia laboral o el romance de oficina”, con protagonistas que sostienen el interés a partir de sus constantes idas y vueltas.

Midgard Times la definió como “una comedia romántica sólida que entiende a su público y cumple con lo que promete”, mientras que ABC Entertainment subrayó la “madurez emocional” que alcanza hacia el final, un rasgo que la diferencia de otras ficciones románticas más convencionales.