Con paisajes europeos: la película romántica navideña que todos están viendo en Netflix

La producción cuenta con un paisaje invernal, un romance inesperado en tierras lejanas con un aroma a festividades y una bebida espumosa.

La película romántica que es furor en Netflix.

La película ácida y actual sobre una guerra de pareja: arrasa en Disney+

¿lautaro martinez en zootopia?: el campeon del mundo presento a su personaje en redes

¿Lautaro Martínez en Zootopia?: el campeón del mundo presentó a su personaje en redes

“El encanto del champán” es una producción escrita y dirigida por Mark Steven Johnson que combina romance, negocios y postales francesas. La apuesta no está en romper moldes, sino en perfeccionar una fórmula conocida. Una mujer que viaja a una tierra extranjera donde se respira aroma a navidad y romance.

Los paisajes europeos de la película de Netflix.
La trama detrás de la película más vista en Netflix

La historia sigue a Sydney Price (Minka Kelly), una ejecutiva que viaja a París con un objetivo claro: adquirir Château Cassell, una de las casas de champán más prestigiosas de Francia. Sin embargo, antes de concentrarse en las negociaciones, se permite una noche para disfrutar de la ciudad, donde conoce a Henri (Tom Wozniczka), un hombre encantador con quien surge una conexión inmediata.

Embed - El encanto del champán | Tráiler oficial | Netflix

Lo que parece un encuentro casual pronto se vuelve más complejo: Henri es el hijo de Hugo (Thibault de Montalembert), fundador de la empresa de champán que Sydney intenta comprar. A partir de ahí, la protagonista deberá convivir con él durante varios días y encontrar un delicado equilibrio entre el romance y los negocios, en una clásica encrucijada del género: seguir al corazón o cumplir con el deber profesional.

¿Basada en una historia real?

Si bien no está basada en una historia en concreto, la película toma elementos de la vida real, como el funcionamiento de la industria del champán, las dificultades que atraviesan las bodegas tradicionales, las compras empresariales y el choque cultural entre una ejecutiva estadounidense y una familia francesa de fuerte arraigo.

