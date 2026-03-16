16 de marzo de 2026 - 00:28

Quién es la productora argentina que encabezó la película que se llevó Oscar

“Dos personas intercambiando saliva”, ganadora del Oscar a mejor cortometraje de ficción tiene a una argentina como una de sus productoras.

Violeta Kreimer es una de las productoras que se llevó uno de los premios Oscar.

Violeta Kreimer es una de las productoras que se llevó uno de los premios Oscar.

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Los Andes | Agustín Zamora
Por Agustín Zamora

La productora argentina Violeta Kreimer ganó el premio Oscar a Mejor cortometraje de ficción por el corto francés Two People Exchanging Saliva(en español, Dos personas intercambiando saliva; en francés, Deux personnes échangeant de la salive), dirigido por Alexandre Singh y Natalie Musteata.

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Fue la única terna de la noche en la que hubo dos ganadores. Es decir, un empate. También ganó la estatuilla el corto The singers (es español, Los cantantes) dirigido por Sam Davis.

Premios Oscar
Violeta Kreimer es una de las productoras que se llevó uno de los premios Oscar.

Violeta Kreimer es una de las productoras que se llevó uno de los premios Oscar.

De qué trata el film de Violeta Kreimer que se llevó el Oscar

La historia del cortometraje producido por Kreimer se ambienta en una París distópica, el cortometraje propone una sátira surrealista donde besarse es un crimen penado con la muerte y la violencia física funciona como moneda de cambio social, una premisa provocadora que le dio un tono singular dentro de la categoría.

La productora nació en Vicente López y vive en París desde los 20 años, estudió en el Liceo Francés y estudió la carrera de Ciencias Políticas que luego culminó en Francia. El cortometraje, que lleva un inconfundible sello latinoamericano, ya ha recorrido 70 festivales internacionales y obtenido 20 premios.

Premios Oscar
Violeta Kreimer es una de las productoras que se llevó uno de los premios Oscar.

Violeta Kreimer es una de las productoras que se llevó uno de los premios Oscar.

Antes de abocarse de lleno al cine, trabajó once años en arte contemporáneo, primero en el ámbito fotográfico y luego dirigiendo el taller del artista Xavier Veilhan, representante francés en la Bienal de Venecia 2017. Tras esa experiencia fundó la productora Misia Films junto a la italiana Valentina Merli, justo cuando comenzaba la pandemia de covid-19.

Violeta Kreimer
Violeta Kreimer y Valentina Merli fundaron la productora Misia Films.

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