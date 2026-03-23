Ganó en Cannes y está en Prime Video: la película en la que Cillian Murphy brilló antes de Peaky Blinders

La obra maestra de Ken Loach ganó la Palma de Oro y mantuvo el récord de recaudación para el cine independiente irlandés durante cinco años antes de llegar a Prime Video.

Mucho antes de encarnar al icónico Thomas Shelby en Peaky Blinders, Cillian Murphy protagonizó El viento que agita la cebada. Este drama bélico de 2006, dirigido por Ken Loach, no solo ganó la Palma de Oro en Cannes, sino que se convirtió en un hito histórico para el cine independiente de Irlanda.

Cillian Murphy se despidió recientemente de su personaje más famoso con la película Peaky Blinders: El hombre inmortal. Sin embargo, para entender su ascenso a la cima de Hollywood, es necesario revisar su trabajo en producciones que desafiaron las convenciones del rodaje tradicional. El viento que agita la cebada es, según el propio actor, el proyecto que cambió su forma de concebir la actuación.

image Un rodaje sin guion y reacciones viscerales Lo que hace única a esta película es el método de trabajo de Ken Loach. A diferencia de las superproducciones actuales, aquí no hubo un guion terminado disponible para los actores. Murphy y el resto del elenco rodaron las escenas de forma cronológica, descubriendo el destino de sus personajes al mismo tiempo que los interpretaban frente a la cámara.

Este enfoque permitió que las actuaciones fueran sinceras y viscerales, capturando reacciones genuinas ante situaciones de guerra. El mismo Christopher Nolan, quien dirigió a Murphy en varias ocasiones, destacó que la película tiene una estética de documental tan lograda que podría confundirse con uno real. Durante la filmación, Loach evitaba incluso la palabra "acción", prefiriendo un simple "adelante" para iniciar las tomas.

image De que trata esta película La trama se sitúa durante la Guerra de la Independencia de Irlanda y la posterior Guerra Civil. Murphy interpreta a Damien, quien junto a su hermano Teddy, se alista en la armada republicana para luchar contra el Reino Unido. El drama alcanza su punto máximo cuando el conflicto interno de su país los termina posicionando en bandos opuestos, transformando la lucha por la libertad en una tragedia familiar desgarradora.