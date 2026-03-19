Netflix estrena "Peaky Blinders: The Immortal Man", el cierre definitivo de la saga de los Shelby

Este viernes 20 de marzo, Netflix pone en marcha uno de sus lanzamientos más esperados del año: " Peaky Blinders : The Immortal Man" , la película que funciona como capítulo final de la historia de Tommy Shelby y su imperio criminal. El estreno será simultáneo a nivel global desde las 4 de la mañana hora argentina (en una estrategia pensada para evitar filtraciones y spoilers en redes sociales).

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El filme marca el regreso de Cillian Murphy en el papel que definió su carrera, tras la consagración el año pasado al ganar el Oscar como Mejor Actor por "Oppenheimer". Bajo la dirección de Tom Harper y con guion del creador original Steven Knight, la producción llega cuatro años después del final de la serie y continúa directamente su historia, ahora en un formato cinematográfico que busca darle un cierre épico a la saga.

Ambientada en plena Segunda Guerra Mundial, la película traslada la acción a una Gran Bretaña devastada por el conflicto. En ese contexto, Tommy Shelby abandona su exilio autoimpuesto —tras descubrir que su enfermedad terminal era una farsa— y regresa a Birmingham para enfrentar una nueva amenaza: el avance del fascismo y enemigos que buscan destruir su legado.

En casi dos horas, la trama propone un recorrido introspectivo sobre el protagonista, atrapado entre la supervivencia, el peso de su historia familiar y sus propios demonios. La gran pregunta que atraviesa el relato es si Shelby intentará preservar su imperio o reducirlo todo a cenizas.

El reparto combina figuras emblemáticas de la serie con incorporaciones de alto perfil en Hollywood. Regresan Sophie Rundle, Stephen Graham, Ned Dennehy e Ian Peck, mientras que se suman Rebecca Ferguson, el sorprendente Barry Keoghan (como el heredero Duke Shelby) y Tim Roth, quien interpreta al antagonista Beckett, un agente fascista clave en el conflicto.

El proyecto tuvo un recorrido particular: tras un estreno limitado en cines a principios de marzo, finalmente desembarca en la plataforma para su distribución global, consolidándose como uno de los eventos audiovisuales más relevantes del año.

Una serie que redefinió el drama criminal

Estrenada en 2013, "Peaky Blinders" se convirtió rápidamente en un fenómeno global gracias a su mezcla de drama histórico, estética moderna y una construcción narrativa centrada en la figura de Tommy Shelby, un antihéroe complejo marcado por la guerra, la ambición y el trauma.

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A lo largo de seis temporadas, la serie no solo conquistó audiencias sino que también dejó una huella cultural profunda. Su estética (desde los trajes hasta el icónico corte de pelo de Shelby) trascendió la pantalla y se instaló en la moda y el imaginario popular.

El éxito sostenido de la serie llevó a que, tras su final en 2022, el creador Steven Knight impulsara la continuidad de la historia en formato cinematográfico. La película, según el propio Knight, fue concebida como “un final apropiado” para esta primera etapa del universo narrativo, aunque no necesariamente el último capítulo de la franquicia.

De hecho, el legado de "Peaky Blinders" ya proyecta su expansión: está confirmada una serie secuela ambientada años después de los eventos actuales, centrada en una nueva generación de la familia Shelby, lo que evidencia la vigencia de una marca que logró trascender su tiempo.