18 de marzo de 2026 - 11:17

El documental de Netflix que expone el negocio del machismo en redes sociales tan seguido por los jóvenes

Influencers que venden cursos, membresías y coaching vinculado al poder, el dinero y el control en las relaciones románticas.

El nuevo documental de Netflix sobre el machismo en redes sociales que lidera el ranking de lo más visto.&nbsp;

El nuevo documental de Netflix sobre el machismo en redes sociales que lidera el ranking de lo más visto. 

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Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

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Se trata de “Dentro de la machosfera”, el nuevo trabajo del periodista y realizador Louis Theroux, quien vuelve a explorar los rincones más incómodos de la cultura contemporánea. Esta vez, se mete de lleno en el universo digital donde proliferan influencers que promueven una visión rígida y jerárquica de la masculinidad.

Louis Theroux headshot_low res

Louis Theroux es un periodista y realizador británico reconocido por sus documentales en los que se mete de lleno en mundos poco visibles o polémicos. Su estilo se caracteriza por entrevistas directas, incómodas y sin confrontación agresiva, lo que le permite mostrar desde adentro fenómenos sociales complejos, desde subculturas extremas hasta problemáticas actuales vinculadas a internet, la política o la identidad.

Qué muestra el documental "Dentro de la machosfera" en Netflix

El film se adentra en lo que se conoce como “machosfera”: un ecosistema online en el que circulan discursos que asocian el valor masculino con el dinero, el poder y el control sobre las relaciones. A través de entrevistas y seguimiento cercano, Theroux revela cómo estas ideas no solo se difunden, sino que generan comunidades fieles.

Embed - LOUIS THEROUX: DENTRO DE LA MACHOSFERA | DOCUMENTAL TRAILER ESPAÑOL | 11 Marzo/26 - NETFLIX

Lejos de quedarse en la superficie, el documental muestra cómo estos contenidos logran conectar con inseguridades reales, ofreciendo respuestas simples a problemáticas complejas como la frustración, la soledad o la falta de reconocimiento.

Un negocio detrás de la polémica

Uno de los puntos más fuertes del documental es que corre el velo sobre el modelo económico que sostiene este fenómeno. Muchos de los referentes de la machosfera convierten sus discursos en productos: venden cursos, membresías y programas de coaching donde prometen éxito personal y financiero.

El nuevo documental de Netflix sobre el machismo en redes sociales que lidera el ranking de lo más visto.
El nuevo documental de Netflix sobre el machismo en redes sociales que lidera el ranking de lo más visto.

El nuevo documental de Netflix sobre el machismo en redes sociales que lidera el ranking de lo más visto.

En ese sentido, la polémica no es un efecto secundario, sino parte central de la estrategia. Cuanto más extremo el mensaje, mayor visibilidad y, en consecuencia, más ingresos.

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