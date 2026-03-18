El documental de Netflix que expone el negocio del machismo en redes sociales tan seguido por los jóvenes

Influencers que venden cursos, membresías y coaching vinculado al poder, el dinero y el control en las relaciones románticas.

El nuevo documental de Netflix sobre el machismo en redes sociales que lidera el ranking de lo más visto.

En el ranking de lo más visto de Netflix apareció un documental que pone el foco en cómo ciertos discursos sobre la masculinidad ganan terreno en redes sociales y logran captar a miles de jóvenes. Lejos de ser un fenómeno marginal, expone una tendencia que crece al ritmo de los algoritmos.

Se trata de “Dentro de la machosfera”, el nuevo trabajo del periodista y realizador Louis Theroux, quien vuelve a explorar los rincones más incómodos de la cultura contemporánea. Esta vez, se mete de lleno en el universo digital donde proliferan influencers que promueven una visión rígida y jerárquica de la masculinidad.

Louis Theroux headshot_low res Louis Theroux es un periodista y realizador británico reconocido por sus documentales en los que se mete de lleno en mundos poco visibles o polémicos. Su estilo se caracteriza por entrevistas directas, incómodas y sin confrontación agresiva, lo que le permite mostrar desde adentro fenómenos sociales complejos, desde subculturas extremas hasta problemáticas actuales vinculadas a internet, la política o la identidad.

Qué muestra el documental "Dentro de la machosfera" en Netflix El film se adentra en lo que se conoce como “machosfera”: un ecosistema online en el que circulan discursos que asocian el valor masculino con el dinero, el poder y el control sobre las relaciones. A través de entrevistas y seguimiento cercano, Theroux revela cómo estas ideas no solo se difunden, sino que generan comunidades fieles.

Embed - LOUIS THEROUX: DENTRO DE LA MACHOSFERA | DOCUMENTAL TRAILER ESPAÑOL | 11 Marzo/26 - NETFLIX Lejos de quedarse en la superficie, el documental muestra cómo estos contenidos logran conectar con inseguridades reales, ofreciendo respuestas simples a problemáticas complejas como la frustración, la soledad o la falta de reconocimiento.