Fracasó en cines, pero es un éxito en HBO Max: la película documental que presenta un futuro desesperante

No todas las películas necesitan triunfar en la pantalla grande para encontrar a su público. Algunas, incluso, logran un segundo aire en el streaming. Esta vez es u na producción futurista que lidera lo más visto de HBO Max.

Ese es el caso de “2073”, el drama de ciencia ficción dirigido por Asif Kapadia que tuvo una recepción fría en cines y festivales. La película, que mezcla documental y ficción, propone una mirada oscura sobre el futuro de la humanidad.

Ambientada en un mundo distópico, la historia transcurre en 2073, donde la sociedad ya atravesó múltiples puntos de no retorno. El control tecnológico domina el cielo a través de drones, las ciudades están militarizadas y los pocos sobrevivientes viven ocultos bajo tierra. En ese contexto, una mujer solitaria, interpretada por Samantha Morton, reconstruye fragmentos del pasado que, en realidad, reflejan el presente del espectador.

Kapadia, reconocido por documentales como Senna, Amy y Diego Maradona, utiliza imágenes reales de crisis contemporáneas, desde el avance del autoritarismo hasta la desigualdad social y la falta de regulación tecnológica , para construir este futuro inquietante. El resultado es una película directa, sin sutilezas, que busca generar incomodidad más que entretenimiento.

Qué dice la crítica

Esa misma decisión estética y narrativa fue uno de los puntos más cuestionados. Tras su paso por el Festival de Venecia, la producción dividió a la crítica: en Rotten Tomatoes apenas supera el 49% de aprobación, mientras que el público le otorga cerca del 40%.

"2073", la nueva película documental de HBO Max que presenta un futuro incómodo y desesperante "2073", la nueva película documental de HBO Max que presenta un futuro incómodo y desesperante gentileza

Sin embargo, ese rechazo no se replicó del todo en el streaming. Desde su llegada a HBO Max, la película escaló rápidamente en el ranking global de la plataforma. Actualmente, se ubica entre los títulos más vistos, alcanzando el cuarto puesto a nivel mundial y el tercero en Argentina.