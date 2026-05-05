5 de mayo de 2026 - 17:35

Fracasó en cines, pero es un éxito en HBO Max: la película documental que presenta un futuro desesperante

Una mujer que debe reconstruir el pasado para arreglar su presente donde los humanos viven bajo tierra

&nbsp;La nueva película documental de HBO Max que presenta un futuro incómodo y desesperante

 La nueva película documental de HBO Max que presenta un futuro incómodo y desesperante

Foto:

gentileza
Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

No todas las películas necesitan triunfar en la pantalla grande para encontrar a su público. Algunas, incluso, logran un segundo aire en el streaming. Esta vez es una producción futurista que lidera lo más visto de HBO Max.

Leé además

HBO Max suma un intenso drama romántico que acaba de salir del cine: críticas divididas

HBO Max suma un intenso drama romántico que acaba de salir del cine: críticas divididas
HBO Max anunció la fecha de estreno de la nueva serie basada en The big bang theory

HBO Max anunció un nuevo spin-off de "The Big Bang Theory" centrado en un personaje inesperado

Ese es el caso de “2073”, el drama de ciencia ficción dirigido por Asif Kapadia que tuvo una recepción fría en cines y festivales. La película, que mezcla documental y ficción, propone una mirada oscura sobre el futuro de la humanidad.

La película futurista de HBO Max

Ambientada en un mundo distópico, la historia transcurre en 2073, donde la sociedad ya atravesó múltiples puntos de no retorno. El control tecnológico domina el cielo a través de drones, las ciudades están militarizadas y los pocos sobrevivientes viven ocultos bajo tierra. En ese contexto, una mujer solitaria, interpretada por Samantha Morton, reconstruye fragmentos del pasado que, en realidad, reflejan el presente del espectador.

Embed - 2073 | Trailer Español Subtitulado (2024) › Naomi Ackie

Kapadia, reconocido por documentales como Senna, Amy y Diego Maradona, utiliza imágenes reales de crisis contemporáneas, desde el avance del autoritarismo hasta la desigualdad social y la falta de regulación tecnológica, para construir este futuro inquietante. El resultado es una película directa, sin sutilezas, que busca generar incomodidad más que entretenimiento.

Qué dice la crítica

Esa misma decisión estética y narrativa fue uno de los puntos más cuestionados. Tras su paso por el Festival de Venecia, la producción dividió a la crítica: en Rotten Tomatoes apenas supera el 49% de aprobación, mientras que el público le otorga cerca del 40%.

"2073", la nueva película documental de HBO Max que presenta un futuro incómodo y desesperante

"2073", la nueva película documental de HBO Max que presenta un futuro incómodo y desesperante

Sin embargo, ese rechazo no se replicó del todo en el streaming. Desde su llegada a HBO Max, la película escaló rápidamente en el ranking global de la plataforma. Actualmente, se ubica entre los títulos más vistos, alcanzando el cuarto puesto a nivel mundial y el tercero en Argentina.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

HBO Max confirmó la fecha de estreno de la segunda temporada de Margarita.

Margarita, temporada 2: HBO Max lanzó el primer tráiler y confirmó la fecha de estreno

Gladys fue descubierta en su nuevo romance.

Gladys "La Bomba Tucumana" evalúa irse de Gran Hermano tras un fuerte cruce en la casa: "No me interesa nada"

Por Redacción Espectáculos
Benjamín Vicuña habilitó la salida del país de los hijos que tiene con la China Suárez.

Benjamín Vicuña le reveló a Mario Pergolini uno de los secretos más polémicos de su vida: "Hace 36 años"

Por Redacción Espectáculos
crece la interna de gran hermano: fuertes acusaciones cruzadas entre yanina latorre y furia scaglione

Crece la interna de Gran Hermano: fuertes acusaciones cruzadas entre Yanina Latorre y Furia Scaglione

Por Redacción Espectáculos