5 de mayo de 2026 - 12:07

HBO Max suma un intenso drama romántico que acaba de salir del cine: críticas divididas

La historia, basada en un clásico de la literatura, se toma sus licencias para reversionar a unos personajes detestables en entrañables.

HBO Max suma un intenso drama romántico que acaba de salir del cine: críticas divididas

HBO Max suma un intenso drama romántico que acaba de salir del cine: críticas divididas

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La película con Margot Robbie que HBO Max sumó a su plataforma.&nbsp;

La película con Margot Robbie que HBO Max sumó a su plataforma. 

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Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

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Se trata de “Cumbres borrascosas”, la nueva adaptación de la clásica novela de Emily Brontë, dirigida por Emerald Fennell y protagonizada por Margot Robbie y Jacob Elordi.

"Cumbres Borrascosas" la tragedia protagonizada por Margot Robbie y Jacob Elordi.

"Cumbres Borrascosas" la tragedia protagonizada por Margot Robbie y Jacob Elordi.

Además de protagonizar la historia, Margot también forma parte de la producción a través de su compañía LuckyChap, junto a su esposo, Tom Ackerley.

"Cumbres borrascosas", el drama que llegó a HBO Max

La historia sigue a Catherine y Heathcliff, dos jóvenes criados bajo el mismo techo tras la llegada del niño a una familia acomodada. Lo que comienza como una relación cercana en la infancia evoluciona hacia un vínculo intenso, marcado por el deseo, la dependencia emocional y las tensiones sociales.

Embed - "Cumbres Borrascosas" | Tráiler Oficial | Subtitulado

El libro expone un costado más oscuro: celos, violencia, obsesión y venganza. Sin embargo, la película llevó tanto por su estética como la elección de dos actores tan reconocidos a transformar el eje del escrito de Brönte en una historia que hace llorar por el amor que no pudo ser.

Un éxito en cines que se trasladó al streaming

Antes de su llegada a HBO Max, la película tuvo un paso sólido por salas, donde logró recaudar 241 millones de dólares a nivel mundial. La plataforma la incorporó poco más de dos meses después de su estreno en cines.

Desde su debut en streaming, "Cumbres borrascosas" alcanzó rápidamente el puesto número uno en 50 países.

Críticas divididas de la versión de "Cumbres Borrascosas" con Margot Robbie y Jacob Elordi.
Críticas divididas de la versión de

Críticas divididas de la versión de "Cumbres Borrascosas" con Margot Robbie y Jacob Elordi.

Qué dice la crítica sobre Cumbres borrascosas

La recepción fue dispar. Mientras algunos destacan su ambición estética y las actuaciones, otros cuestionan el enfoque narrativo y ciertos excesos en el tono. En Rotten Tomatoes, la crítica fue más bien dividida con una calificación de 58%. El público la recibió un poco mejor, aunque sin entusiasmo masivo, algo que se refleja en su puntaje de 6,1 en IMDb.

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