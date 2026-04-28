Margarita, temporada 2: HBO Max lanzó el primer tráiler y confirmó la fecha de estreno

El universo de Cris Morena sigue en expansión . HBO Max presentó el primer tráiler oficial de la segunda temporada de "Margarita" . El adelanto no solo confirmó que la historia escalará en intensidad, con un producto más maduro, sino que también reveló la fecha de estreno: no queda nada.

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En las primeras imágenes, la protagonista da un paso adelante y se reorganiza junto a sus aliados para enfrentar un conflicto que quedó abierto. La frase inicial del tráiler "Alguien está en problemas", con Delfina marcando territorio, anticipa un escenario más oscuro , donde las decisiones pesan más y las consecuencias también.

Confirmaron nueva temporada de Margarita, la serie de Cirs Morena con HBO Max.

Confirmaron nueva temporada de Margarita, la serie de Cirs Morena con HBO Max.

En ese contexto, el vínculo con Fach se fortalece y aparece como una pieza clave en la estrategia para dar vuelta la historia.

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La música, como siempre, no es un complemento sino el corazón del relato. Esta nueva entrega sumará canciones originales junto con reversiones de hits de otras ficciones del universo Morena, reforzando la identidad sonora de la serie.

En cuanto al elenco, regresan las caras que ya conectaron con la audiencia. Mora Bianchi vuelve a encabezar la historia, acompañada por Franco Yan, Toti Spangenberg, Isabel Macedo, Mateo Belmonte y Lola Abraldes.

Cuándo se estrena la temporada 2 de "Margarita"

Después de semanas de expectativa, HBO Max confirmó que los nuevos episodios estarán disponibles desde el 4 de mayo.

El especial de Cris Morena en Olga

Este martes, a las 20, Olga emitirá un especial junto a Cris Morena y los protagonistas de “Margarita”, bajo título "Hay un cuento".

Revivirán personajes, canciones e historias clásicas de la productora argentina.

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La conducción del programa, sorpresivamente, no estará a cargo de Nati J, quien suele entrevistar a Cris y se declaró fanática de sus producciones. En cambio, será Paula Chaves la encargada de liderarlo.