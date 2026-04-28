28 de abril de 2026 - 10:09

Margarita, temporada 2: HBO Max lanzó el primer tráiler y confirmó la fecha de estreno

La serie, que llegará en cuestión de días, tendrá este martes un especial junto a Cris Morena, el elenco y Paula Chaves en Olga.

HBO Max confirmó la fecha de estreno de la segunda temporada de Margarita.

HBO Max confirmó la fecha de estreno de la segunda temporada de "Margarita".

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Qué muestra el nuevo tráiler de "Margarita"

En las primeras imágenes, la protagonista da un paso adelante y se reorganiza junto a sus aliados para enfrentar un conflicto que quedó abierto. La frase inicial del tráiler "Alguien está en problemas", con Delfina marcando territorio, anticipa un escenario más oscuro, donde las decisiones pesan más y las consecuencias también.

En ese contexto, el vínculo con Fach se fortalece y aparece como una pieza clave en la estrategia para dar vuelta la historia.

Embed - Margarita | Temporada 2 | Estreno 4 de mayo | HBO Max

La música, como siempre, no es un complemento sino el corazón del relato. Esta nueva entrega sumará canciones originales junto con reversiones de hits de otras ficciones del universo Morena, reforzando la identidad sonora de la serie.

En cuanto al elenco, regresan las caras que ya conectaron con la audiencia. Mora Bianchi vuelve a encabezar la historia, acompañada por Franco Yan, Toti Spangenberg, Isabel Macedo, Mateo Belmonte y Lola Abraldes.

Cuándo se estrena la temporada 2 de "Margarita"

Después de semanas de expectativa, HBO Max confirmó que los nuevos episodios estarán disponibles desde el 4 de mayo.

El especial de Cris Morena en Olga

Este martes, a las 20, Olga emitirá un especial junto a Cris Morena y los protagonistas de “Margarita”, bajo título "Hay un cuento".

Revivirán personajes, canciones e historias clásicas de la productora argentina.

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La conducción del programa, sorpresivamente, no estará a cargo de Nati J, quien suele entrevistar a Cris y se declaró fanática de sus producciones. En cambio, será Paula Chaves la encargada de liderarlo.

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