Michelle Masson confirmó su continuidad en los proyectos de Cris Morena: "Cris me mata"

La modelo, actriz y creadora de contenidos Michelle Masson, de 27 años , volvió a llamar la atención de sus seguidores y reavivó el interés por su presente profesional y su posible continuidad en los proyectos televisivos de Cris Morena.

Según se supo, Masson , forma parte de la nueva generación de talentos que crecieron al calor del regreso de las ficciones juveniles y quedó especialmente asociada a Margarita , el proyecto que marcó una nueva etapa para la productora tras el fenómeno de Floricienta.

Desde el entorno de la productora , el silencio es parte de la estrategia habitual y los actores involucrados evitan adelantar información: “No puedo contar nada porque Cris me mata”, fue la frase que resume el clima de secreto que rodea a los proyectos en desarrollo.

Por ahora, no hubo anuncios oficiales ni confirmaciones sobre el rol específico de Michelle Masson en lo que viene, pero su nombre vuelve a circular con fuerza.

Por otro lado, en la entrevista que se difundió por redes sociales, la actriz habló de vínculos intensos, elecciones sentimentales fallidas, experiencias musicales y proyectos laborales que siguen en marcha, sin esquivar preguntas incómodas ni perder el humor.

Michelle Masson Michelle Masson confirmó que estará en la próxima temporada de Margarita. Instagram

Al referirse a sus relaciones pasadas, definió los vínculos como “muy extremos”, marcados por una intensidad que, según reconoció, terminaban resolviéndose “con extrema pasión”.

En ese contexto, admitió venir de “malas rachas” y de haber elegido mal en el plano afectivo: “Lo peor de los hombres es la falta de responsabilidad efectiva”.

Finalmente, al ser consultada sobre los rumores del pasado, se tomó con cariño las versiones que la vincularon con Grego Rossello no confirmó ni desmintió nada. "Lo queremos".