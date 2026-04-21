La nueva animación adulta hecha en Argentina: está en HBO Max y se ve toda en media hora

Cuenta con seis capítulos, de entre cinco y seis minutos cada uno, y sigue a un mercenario en batallas increíbles.

El catálogo de HBO Max sumó una miniserie de animación para adultos hecha en Argentina que apuesta por la intensidad antes que por la duración. Con un formato breve, de solo 30 minutos en total, la producción sigue a un mercenario en batallas épicas.

Se trata de “La huella del oro” de Daniel Duche, creador argentino con más de dos décadas de trayectoria en la industria. Está compuesta por cinco episodios, de entre cinco y seis minutos cada uno, y si bien esta primera temporada tiene un cierre, queda abierta para que el universo se expanda.

"La huella del oro", la animación argentina con la voz de Gokú “La huella del oro”, la animación argentina con la voz de Gokú gentileza

El proyecto suma además la participación de Mario Castañeda en la narración, es un actor y director de doblaje mexicano, ampliamente reconocido en América Latina por ser la voz de Gokú adulto. En la producción intervinieron estudios locales como Puño Robot y Enzo Russo Films. Es el primer contenido adulto animado original de América Latina producido por Adult Swim y Cartoon Network.

Una historia de acción con identidad argentina La trama sigue a “Fafner”, un mercenario que se adentra en una ciudad atravesada por la violencia y los conflictos constantes. A lo largo del recorrido, el protagonista enfrenta combates, persecuciones y decisiones que lo obligan a confrontar su pasado.