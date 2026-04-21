21 de abril de 2026 - 10:08

La nueva animación adulta hecha en Argentina: está en HBO Max y se ve toda en media hora

Cuenta con seis capítulos, de entre cinco y seis minutos cada uno, y sigue a un mercenario en batallas increíbles.

La nueva miniserie de HBO Max: una animación argentina.&nbsp;

La nueva miniserie de HBO Max: una animación argentina. 

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Los Andes | Redacción Espectáculos
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Se trata de “La huella del oro” de Daniel Duche, creador argentino con más de dos décadas de trayectoria en la industria. Está compuesta por cinco episodios, de entre cinco y seis minutos cada uno, y si bien esta primera temporada tiene un cierre, queda abierta para que el universo se expanda.

"La huella del oro", la animación argentina con la voz de Gokú
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El proyecto suma además la participación de Mario Castañeda en la narración, es un actor y director de doblaje mexicano, ampliamente reconocido en América Latina por ser la voz de Gokú adulto. En la producción intervinieron estudios locales como Puño Robot y Enzo Russo Films. Es el primer contenido adulto animado original de América Latina producido por Adult Swim y Cartoon Network.

Una historia de acción con identidad argentina

La trama sigue a “Fafner”, un mercenario que se adentra en una ciudad atravesada por la violencia y los conflictos constantes. A lo largo del recorrido, el protagonista enfrenta combates, persecuciones y decisiones que lo obligan a confrontar su pasado.

Embed - La Huella Del Oro | Tráiler Oficial | HBO Max

Aunque la acción es el motor principal, la serie no se queda en lo superficial. A medida que avanza, construye un perfil más complejo del personaje, quien explora su identidad en un entorno hostil.

Un elemento distintivo es la forma de narrar: no hay diálogos tradicionales. La historia se apoya en lo visual, la música y una voz en off que guía el relato.

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