Harry Potter en HBO Max: quiénes son los nuevos protagonistas y cuándo se estrena la serie

Cada libro tendrá su propia temporada para recuperar escenas eliminadas del cine y Mark Mylow, director de Succession, estará a cargo de los primeros episodios.

HBO Max confirmó que la primera temporada de la serie de Harry Potter llegará a las pantallas en diciembre de este año. Para calmar la ansiedad, la plataforma lanzó un tráiler y un documental especial sobre la producción. Esta nueva adaptación busca profundizar en las siete novelas originales de J.K. Rowling.

La estrategia de la producción es ambiciosa: cada libro tendrá su propia temporada completa. Este formato permite recuperar elementos de la trama y personajes que fueron descartados en las versiones cinematográficas por falta de tiempo. J.K. Rowling participa como productora ejecutiva para resguardar la esencia de su obra.

Un elenco renovado con una sola cara conocida La búsqueda de los nuevos protagonistas concluyó con la elección de Dominic McLaughlin como Harry Potter, Arabella Stanton como Hermione Granger y Alastair Stout como Ron Weasley. Para acompañarlos, la producción eligió a actores de trayectoria como John Lithgow para Dumbledore y Janet McTeer para McGonagall.

Harry Potter en HBO Max Harry Potter en HBO Max HBO Max Nick Frost interpretará a Hagrid, mientras que Paapa Essiedu será Severus Snape, una elección que ya generó intensas discusiones entre los fanáticos en espacios digitales. Otros nombres confirmados son Paul Whitehouse como Argus Filch y Luke Thallon como el profesor Quirrell. En un giro nostálgico, Warwick Davis es el único integrante del elenco original que regresará a su papel del profesor Flitwick.

Dirección de primer nivel para Hogwarts Detrás de las cámaras, la serie cuenta con talento de alto calibre. Mark Mylow, director de la serie Succession, liderará varios episodios, mientras que Francesca Gardiner asume el rol de guionista principal. Este equipo creativo busca darle al mundo de la magia un tono visual más moderno y detallado.