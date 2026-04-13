13 de abril de 2026 - 06:15

Harry Potter en HBO Max: quiénes son los nuevos protagonistas y cuándo se estrena la serie

Cada libro tendrá su propia temporada para recuperar escenas eliminadas del cine y Mark Mylow, director de Succession, estará a cargo de los primeros episodios.

Harry Potter en HBO Max

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HBO Max
Por Marianela Panelo

HBO Max confirmó que la primera temporada de la serie de Harry Potter llegará a las pantallas en diciembre de este año. Para calmar la ansiedad, la plataforma lanzó un tráiler y un documental especial sobre la producción. Esta nueva adaptación busca profundizar en las siete novelas originales de J.K. Rowling.

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La estrategia de la producción es ambiciosa: cada libro tendrá su propia temporada completa. Este formato permite recuperar elementos de la trama y personajes que fueron descartados en las versiones cinematográficas por falta de tiempo. J.K. Rowling participa como productora ejecutiva para resguardar la esencia de su obra.

Un elenco renovado con una sola cara conocida

La búsqueda de los nuevos protagonistas concluyó con la elección de Dominic McLaughlin como Harry Potter, Arabella Stanton como Hermione Granger y Alastair Stout como Ron Weasley. Para acompañarlos, la producción eligió a actores de trayectoria como John Lithgow para Dumbledore y Janet McTeer para McGonagall.

Harry Potter en HBO Max
Harry Potter en HBO Max

Harry Potter en HBO Max

Nick Frost interpretará a Hagrid, mientras que Paapa Essiedu será Severus Snape, una elección que ya generó intensas discusiones entre los fanáticos en espacios digitales. Otros nombres confirmados son Paul Whitehouse como Argus Filch y Luke Thallon como el profesor Quirrell. En un giro nostálgico, Warwick Davis es el único integrante del elenco original que regresará a su papel del profesor Flitwick.

Dirección de primer nivel para Hogwarts

Detrás de las cámaras, la serie cuenta con talento de alto calibre. Mark Mylow, director de la serie Succession, liderará varios episodios, mientras que Francesca Gardiner asume el rol de guionista principal. Este equipo creativo busca darle al mundo de la magia un tono visual más moderno y detallado.

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El proyecto no es solo un relanzamiento, sino una expansión más fiel de la literatura. Con el estreno del documental "Finding Harry: The Craft Behind the Magic", HBO empezó a mostrar el esfuerzo técnico detrás de esta nueva versión. Los seguidores pueden esperar una Hogwarts mucho más cercana a las descripciones de las siete novelas originales.

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