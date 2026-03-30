Amenazas de muerte al nuevo Snape de Harry Potter: "Déjalo o te asesinaré"

El actor Paapa Essiedu reveló los mensajes violentos que recibe en redes por su papel en Harry Potter y afirmó que no se dejará intimidar por el racismo.

El anuncio de la nueva serie de Harry Potter en HBO trajo consigo una de las caras más oscuras del fanatismo. Paapa Essiedu, el actor elegido para interpretar al icónico Severus Snape, denunció públicamente haber recibido amenazas de muerte directas tras confirmarse su papel en la ambiciosa producción que adaptará los libros de J.K. Rowling.

La noticia estalló tras una entrevista concedida por Essiedu al diario The Sunday Times. El actor, que de niño se pasaba las horas en la biblioteca devorando la saga, confesó que su "papel de ensueño" se vio empañado por mensajes violentos en Instagram. Según sus palabras, ha recibido advertencias explícitas de personas que aseguran que irán a su casa a matarlo si no abandona el proyecto de HBO.

Harry Potter en HBO Harry Potter en HBO HBO Max A pesar del impacto emocional que este tipo de hostigamiento genera, Essiedu se mantiene firme en su decisión de continuar. "Mucha gente se juega la vida en su trabajo. Hago de un mago en 'Harry Potter' y mentiría si dijera que no me afecta emocionalmente", reconoció el intérprete, quien prefiere no dejarse vencer por el miedo.

La lucha por la representación frente al acoso en redes Para el actor, la posibilidad de que un niño pueda verse reflejado hoy en un mundo tan masivo como el de Hogwarts es una motivación superior a cualquier intimidación. Essiedu recordó que, durante su infancia, se imaginaba montado en escobas y ahora siente la responsabilidad de defender su trabajo: "El maltrato me hace más apasionado sobre hacer mío este personaje".

Harry Potter en HBO Harry Potter en HBO HBO Max Este conflicto vuelve a poner sobre la mesa el debate sobre la toxicidad en ciertos sectores del fandom, que lleva casi tres décadas custodiando la saga. Mientras algunos sectores critican el cambio respecto a la descripción física original de Snape en los libros —piel cetrina y pelo grasiento—, otros condenan que se ataque al actor en lugar de cuestionar las decisiones de casting.