22 de febrero de 2026 - 13:05

Se confirmó por qué J.K. Rowling eliminó la nariz de Voldemort en Harry Potter

La metamorfosis de Tom Riddle en el mago tenebroso revela cómo la creación de Horrocruxes eliminó sus rasgos humanos para asemejarlo a una serpiente.

Se confirmó por qué J.K. Rowling eliminó la nariz de Voldemort en Harry Potter.

Se confirmó por qué J.K. Rowling eliminó la nariz de Voldemort en Harry Potter.

Foto:

Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

El universo de Harry Potter mantiene su vigencia a través del análisis de sus villanos. La ausencia de nariz en Lord Voldemort, interpretado por Ralph Fiennes, no es un detalle estético menor, sino el resultado de un proceso de deshumanización vinculado a la fragmentación del alma y su estrecha relación con la simbología de Slytherin.

Leé además

netflix va por todo: la millonaria oferta en efectivo para quedarse con harry potter y friends

Netflix va por todo: la millonaria oferta en efectivo para quedarse con Harry Potter y Friends

Por Redacción Espectáculos
Actriz Harry Potter deja que sus fans participen en su cirugía. 

Actriz de Harry Potter está en OnlyFans para operarse los pechos: "Pido a mis fans que elijan mi talla"

Por Redacción Espectáculos

Voldemort es reconocido como uno de los villanos más logrados de la historia cinematográfica gracias a la interpretación de Ralph Fiennes y una estética que genera temor inmediato. Sin embargo, su imagen icónica sin nariz no fue el punto de partida de su vida, sino la culminación de un proceso de odio y búsqueda de poder absoluto.

image

Antes de convertirse en el "mago tenebroso más poderoso de todos los tiempos", fue Tom Riddle, un joven atractivo y talentoso que desconocía su origen mágico mientras vivía en un orfanato. Su transformación física comenzó con el rechazo a su herencia muggle y el inicio de una cruzada contra ellos, buscando la inmortalidad a cualquier precio.

El proceso de deshumanización: por qué los Horrocruxes alteraron el rostro de Tom Ryddle

La explicación principal sobre su fisonomía actual reside en la fragmentación del alma. Según los registros de la historia, el cuerpo de Voldemort se alejó progresivamente de su aspecto humano a medida que creaba los Horrocruxes. Cada uno de estos objetos mágicos requería la comisión de un crimen atroz, lo que provocó que sus rasgos físicos (nariz, boca sin labios y manos) comenzaran a recordar a una serpiente.

Este cambio no es un recurso cosmético, sino una representación visual de su vileza. Las fuentes destacan que su apariencia es el reflejo de una maldad interior absoluta y una falta total de alma. Al perder su humanidad interna por sus acciones, su exterior simplemente dejó de albergar rasgos que lo vincularan con el resto de las personas.

image
Todas las caras de Lord Voldemort en las pel&iacute;culas de Harry Potter.

Todas las caras de Lord Voldemort en las películas de Harry Potter.

La transformación definitiva ocurrió tras su enfrentamiento inicial con Harry Potter siendo bebé. Al morir y regresar en una nueva versión, su forma física se basó enteramente en la esencia de su alma: la de un hombre malvado con una conexión intrínseca con las serpientes, coherente con su linaje de Slytherin. Este mecanismo explica por qué su fisonomía de reptil no es casual, sino una manifestación física de su identidad tenebrosa que busca generar una distancia insalvable con el espectador y representar su gran vileza.

Teorías y decisiones editoriales tras la ausencia de rasgos humanos

Aunque la fragmentación del alma es la causa narrativa central, existen múltiples interpretaciones que enriquecen la construcción del personaje. Una de las más relevantes sugiere que J.K. Rowling eliminó la nariz y otros rasgos atractivos del villano para asegurar que el público joven no sintiera una atracción romántica por él, manteniendo su rol estrictamente antagónico.

image
Tom Riddle en su adolescencia.

Tom Riddle en su adolescencia.

Otras especulaciones que circulan entre los seguidores de Harry Potter sugieren causas alternativas que encajan dentro del contexto de la obra:

  • La posible ruptura del tabique por parte de Sirius Black tras el asesinato de los Potter.
  • La ingesta de veneno de la serpiente Nagini como parte de los procesos para sostener su nueva forma.
  • La influencia directa de su alma de Slytherin en su configuración física final.

Es importante notar que, en su infancia y juventud, Riddle utilizaba su apariencia educada para ocultar rasgos de crueldad y sadismo que ya estaban presentes en su carácter. El hecho de que el villano final carezca de labios y nariz permite al espectador reconocer instantáneamente su naturaleza destructiva, eliminando cualquier rastro de la fachada seductora que utilizó en Hogwarts para manipular a su entorno.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

El villano de Harry Potter que tendrá más protagonismo en la serie de HBO Max.

Cambio en la serie de Harry Potter: HBO Max le dará más protagonismo a un villano que no es Voldemort

Por Redacción Espectáculos
Do Kyung-soo, protagonista de este drama coreano disponible en Prime Video.

Dura 113 minutos en Prime Video: la película coreana sobre el primer amor que emociona y revive recuerdos

Por Redacción Espectáculos
Dura 96 minutos en Netflix: la película de los 80 que marcó a una generación y vuelve a ganar fans.

Dura 96 minutos en Netflix: la película de los 80 que marcó a una generación y vuelve a ganar fans

Por Redacción Espectáculos
Festival de Viña del Mar 2026: quiénes cantan hoy, domingo 22 de febrero

Festival de Viña del Mar 2026: quiénes cantan hoy, domingo 22 de febrero, y dónde verlo en vivo

Por Redacción Espectáculos