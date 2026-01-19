Actriz de Harry Potter está en OnlyFans para operarse los pechos: "Pido a mis fans que elijan mi talla"

Jessie Cave, la actriz británica que alcanzó la fama gracias a su papel como Lavander Brown, la novia de Ron Weasley en Harry Potter y el misterio del príncipe, ha sorprendido con su anuncio tras años alejada de la gran pantalla. La interpreta realizó un cambio inesperado en su carrera y abrió un perfil en OnlyFans .

Sin embargo, a diferencia del contenido que se suele realizar en la plataforma, Cave anunció que su cuenta se enfoca exclusivamente en contenido relacionado con su cabello . Según la actriz, esta decisión tiene como objetivo generar ingresos para “pagar sus deudas” y reformar su hogar. Ella lo denomina un "fetiche de cabello" que le permite ganar dinero sin recurrir a la desnudez.

En sus videos, Jessie Cave, incluye vídeos sobre cuidados del cabello y los suscriptores pueden encontrar desde sonidos de cepillado hasta movimientos estéticos de su melena.

En su podcast Before We Break Up Again, el cual presenta junto a su pareja, el comediante Alfie Brown, la actriz ha anunciado que planea invertir el dinero que gana en OnlyFans en operarse los pechos.

Lo más llamativo de esta decisión que es decide haber participes a sus suscriptores: "Compro cuatro tallas de sujetador diferentes, las relleno con calcetines y luego hago un vídeo gracioso preguntando: '¿Qué talla me compro? Y pido a mis fans de OnlyFans que elijan mi talla ", explicó.

Cave, se refirió a la importancia que tiene esta cirugía luego de haberse convertido en madre de cuatro hijos a los que dio el pecho: "Mis pechos dejaron de ser míos a los 26 años, cuando me quedé embarazada por primera vez. Durante mucho tiempo han estado amamantando o recuperándose de los embarazos", reflexionó. La actriz confesó que durante años evitó mirarse al espejo, por lo que ahora le emociona volver a centrarse en su cuerpo, aunque sea a través de prótesis.

"Me emociona prestar atención a mis pechos. Aunque sean postizos" comentó.

Jessie Cave comentó además de cómo afecto su presente en la industria luego de haber creado su cuenta: "Me enteré de que no me habían contratado para una convención de Harry Potter hace poco. Me explicaron que era porque era un evento familiar y OnlyFans está asociado al porno". Con respecto a esto comentó: "Algunos actores que participan en convenciones (la mayoría, de hecho) han trabajado en televisión y películas con escenas de sexo y desnudos. ¡Solo estoy jugando con mi pelo!".