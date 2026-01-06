6 de enero de 2026 - 11:42

Quién es la actriz de Avatar que toma mate y podría arrebatarle un millonario récord a Scarlett Johansson

Con el éxito de "Avatar: Fuego y ceniza", la actriz amenaza el reinado de Scarlett Johansson. Ya superó a Samuel L. Jackson y va por el primer puesto histórico.

La actriz de Avatar que ama el mate y rompe récords.

La actriz de Avatar que ama el mate y rompe récords.

Zoe Saldaña no para de hacer historia en la pantalla grande. Con el reciente estreno mundial de "Avatar: Fuego y ceniza", la actriz no solo regresó al centro de la escena cinematográfica, sino que se posicionó para quebrar un récord que parecía inalcanzable en la industria de Hollywood.

La nueva entrega de la saga de James Cameron ya recaudó unos 760 millones de dólares, un impulso clave para que Saldaña se consolide como una de las figuras más rentables de todos los tiempos. De esta manera, su carrera alcanzó una cifra estratosférica: 15.042 millones de dólares acumulados en taquilla.

El duelo por el trono de la taquilla

Con estos números, la actriz de ascendencia dominicana logró un hito impresionante al superar al veterano Samuel L. Jackson, quien ostenta 14.613 millones de dólares. Ahora, Saldaña quedó ubicada como la segunda intérprete más taquillera del mundo, justo detrás de Scarlett Johansson.

La competencia por el primer puesto está al rojo vivo. Actualmente, menos de 400 millones de dólares separan a Saldaña del trono de Johansson, quien lidera con 15.401 millones. El éxito sostenido de la nueva "Avatar" podría ser el empujón definitivo para que Zoe se convierta en la reina absoluta de los cines a nivel global.

Los éxitos de la actriz más allá de Avatar

Lo que hace único el fenómeno de Zoe Saldaña es su capacidad para protagonizar las franquicias más masivas del siglo XXI. La actriz es la única persona en el planeta que figura como protagonista en cuatro de las películas más taquilleras de la historia: Avatar, Avengers: Endgame, Avatar: La forma del agua y Avengers: Infinity War.

Además de su rol como Neytiri en el mundo de Pandora, Saldaña es reconocida mundialmente por dar vida a Gamora en el universo Marvel y a Uhura en la saga de Star Trek. Este presente dorado se completa con su reciente reconocimiento artístico, tras haber ganado el Oscar a la Mejor Actriz de Reparto por su trabajo en "Emilia Pérez".

La razón por la que Zoe Saldaña con el mate

La conexión de la protagonista de "Avatar" con esta infusión rioplatense se volvió viral tras un divertido malentendido sobre su abuela, llamada Dolores Argentina Cesse. Aunque la actriz no tiene raíces directas en nuestro país, adoptó el mate como una rutina sagrada para sobrevivir a los intensos rodajes.

Su pasión nació en la adolescencia, cuando estudiaba en República Dominicana con amigos argentinos y chilenos. "La primera vez que lo probé me sentí tan despierta que le atribuí mi buen resultado en un examen al mate", confesó la estrella sobre sus inicios con la bebida.

Años más tarde, ya consagrada en la industria, Zoe selló su "romance" definitivo con la infusión gracias a su maquilladora porteña, Vera Steimberg. Saldaña se volvió una experta en el ritual: sabe quitar el polvo de la yerba, nunca usa agua hirviendo y deja una parte de la yerba seca para que el sabor dure más.

Eso sí, la actriz tiene una preferencia clara que divide a los materos: lo toma dulce. Según reveló, le agrega un toque de azúcar porque el amargor la cansa rápido, lo que le permite disfrutar de varias cebadas mientras se prepara para entrar al set de filmación.

