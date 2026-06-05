"El Indio ya cumplió su tiempo": más de 15 frases de Solari que una generación de argentinos lleva tatuadas

La muerte de Carlos Alberto "Indio" Solari a los 77 años deja un vacío imposible de llenar dentro del rock argentino . Pero también deja algo que probablemente sobreviva durante décadas: sus canciones. Desde los años de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota hasta su etapa junto a Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado , el Indio construyó una obra donde las palabras tuvieron un peso tan importante como la música.

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A diferencia de otros compositores, sus letras escaparon de las estructuras tradicionales. Fueron poéticas, misteriosas, provocadoras y profundamente personales. Por eso miles de seguidores encontraron en ellas frases capaces de resumir amores, dolores, rebeldías y momentos de sus propias vidas.

Muchas terminaron tatuadas en la piel. Otras aparecieron en banderas gigantes durante los recitales. Algunas se transformaron en consignas generacionales.

Durante su etapa con Los Redondos , Solari escribió algunos de los versos más recordados de la historia del rock nacional:

"Vivir solo cuesta vida." (Ropa sucia)

(Ropa sucia) "Si no hay amor que no haya nada entonces, alma mía." (El pibe de los astilleros)

(El pibe de los astilleros) "El lujo es vulgaridad." (Un poco de amor francés)

(Un poco de amor francés) "Un tipo como yo no debe volver nunca a sonreír." (La hija del fletero)

(La hija del fletero) "Fijate de qué lado de la mecha te encontrás." (Queso ruso)

(Queso ruso) "Yo sé que hay caballos que mueren sanos." (La hija del fletero)

(La hija del fletero) "Ciertas ficciones son ciegas de nacimiento." (Salando las heridas)

(Salando las heridas) "Violencia es mentir." (Nuestro amo juega al esclavo)

(Nuestro amo juega al esclavo) "El interés presenta un cuerpo bonito." (Luzbelito y las sirenas)

(Luzbelito y las sirenas) "¡A brillar mi amor, vamos a brillar mi amor!" (La bestia pop)

(La bestia pop) "Cuando la noche es más oscura, se viene el día en tu corazón." (Juguetes perdidos)

(Juguetes perdidos) "La buena felicidad dicen que no nota si alguien falta." (Scaramanzia)

(Scaramanzia) "Las despedidas son de esos dolores dulces." (Gualicho)

(Gualicho) "¿Cuánto tiempo más vas a estar esclavo de tus pasiones?" (Motor psico)

(Motor psico) "Nadie es capaz de matarte en mi alma." (La pequeña novia del carioca) image

La poesía siguió en su carrera solista

Lejos de agotarse con la separación de Los Redondos, la escritura del Indio encontró nuevas formas durante su etapa solista.

Entre los versos más citados por sus seguidores aparecen:

"El dolor más puro es el de haber sido tan feliz." (Había una vez)

(Había una vez) "Andás por los rincones de mi cabeza." (A la luz de la luna)

(A la luz de la luna) "Cruzás el amor igual que un rayo y te quebrás." (Porco Rex)

(Porco Rex) "La moda te conecta con la imbecilidad." (Flight 956)

(Flight 956) "Un par de ojos negros, nunca mienten." (Pajaritos, bravos muchachitos)

Palabras que sobrevivieron a las canciones

Quizás el mayor logro artístico del Indio Solari haya sido ese: escribir frases que dejaron de pertenecer únicamente a las canciones.

Sus versos pasaron a formar parte de historias personales, amistades, amores y despedidas. Se transformaron en tatuajes, grafitis y recuerdos compartidos por millones de personas.

Por eso, aunque la muerte del Indio marca el final de una era para el rock argentino, sus palabras seguirán circulando de generación en generación.

Porque hay artistas que dejan discos. Y hay otros que dejan frases capaces de acompañar una vida entera.