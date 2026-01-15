Chau Scarlett Johansson: quién es la actriz más taquillera de la historia del cine

Durante años, el ranking de las figuras más taquilleras de Hollywood estuvo dominado por actores vinculados a rostros populares y queridos . Sin embargo, un reciente éxito en salas le quitó el puesto a Scarlett Johansson y fue superada por una actriz que suele camuflar su rostro en sus personajes, además de acumular varias polémicas.

Quién es la actriz que aparece con el casco de Franco Colapinto

Insólito: la gala de MasterChef Celebrity trajo una eliminación que sorprendió a todos los fanáticos

Esa actriz es Zoe Saldaña, quien alcanzó el récord gracias al impacto de “Avatar: fuego y cenizas” (2025). Según el sitio especializado The Numbers, las películas en las que participó acumulan USD 15.470 millones en ingresos en todo el mundo, una cifra sin precedentes.

Tras conocerse la noticia de la taquilla, Saldaña celebró el logro en sus redes sociales.

Zoe Saldaña la actriz más taquillera de la historia que superó a Scarlett Johansson

Zoe Saldaña la actriz más taquillera de la historia que superó a Scarlett Johansson

En un video publicado en su cuenta oficial de Instagram, agradeció haber alcanzado el primer puesto del ranking de recaudación: “Esto solo fue posible gracias a las increíbles franquicias y a los colaboradores de los que tuve la fortuna de formar parte, y a cada director que confió en mí”.

Nacida en Nueva Jersey, hija de padre dominicano y madre de ascendencia dominicana y puertorriqueña, la actriz construyó una carrera ligada a algunas de las sagas más exitosas del cine contemporáneo. Además de protagonizar la trilogía Avatar, fue parte clave de Star Trek y del Universo Cinematográfico de Marvel, donde interpretó a Gamora en cinco películas, incluida “Avengers: Endgame”.

El presente de Zoe Saldaña en las películas más taquilleras de todos los tiempos

De acuerdo con los registros de Box Office Mojo, Zoe Saldaña participó en las tres películas más taquilleras de la historia del cine:

Avatar (2009) , con USD 2.923 millones

, con USD 2.923 millones Avengers: Endgame (2019) , con USD 2.799 millones

, con USD 2.799 millones Avatar: The Way of Water (2022), con USD 2.334 millones

Además, se convirtió en la primera actriz en integrar cuatro films que superaron los USD 2.000 millones de recaudación global, gracias también a "Avengers: Infinity War".

Zoe Saldaña, la actriz más taquillera de la historia. Zoe Saldaña, la actriz más taquillera de la historia. gentileza

Ganadora de un Óscar envuelto en polémica

Saldaña ganó el Óscar a Mejor Actriz de Reparto en 2025 por su trabajo en “Emilia Pérez”; sin embargo, tanto la producción como sus compañeras de elenco, Selena Gómez y Karla Sofía Gascón, fueron cuestionadas por sus interpretaciones y la trama del filme.

La película quedó envuelta en una fuerte polémica desde su estreno internacional, especialmente en México, donde distintos sectores cuestionaron la forma en que retrata la violencia vinculada al narcotráfico. La combinación de musical, drama y crimen organizado, creada por el director Jacques Audiard, generó reacciones de enojo.

Embed - Emilia Pérez Trailer #1 (2024)

Uno de los principales focos de discusión fue que la historia sobre un capo narco mexicano que decide transicionar de género haya sido escrita y dirigida por un realizador francés, sin una participación central de voces mexicanas en la construcción del relato.

A eso se sumaron cuestionamientos al uso del idioma, los acentos y ciertos clichés culturales, que para algunos críticos refuerzan una mirada externa y simplificada sobre una realidad atravesada por violencia real y dolor social.