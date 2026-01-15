Flor de la V habló tras el comentario de Maxi López y marcó un fuerte límite: "Me da pena"

La respuesta de Flor de la V no tardó en llegar. La conductora abordó el tema con humor y distancia.

Maxi López quedó nuevamente en el centro de la escena luego de un comentario realizado en un programa de streaming que generó incomodidad al aire y un intenso debate en redes sociales. En ese contexto, una charla informal derivó en una situación que rápidamente se viralizó y obligó a una reacción pública de Flor de la V.

El episodio ocurrió durante una emisión del ciclo cuando Nati Jota le preguntó a López si besaría a un hombre. La pregunta lo tomó por sorpresa y lo dejó pensativo durante algunos segundos mientras el resto de la mesa intervenía. Ante la insistencia y un escenario hipotético planteado por la conductora, Maxi respondió: "No sería solo masculino, tendría que ser… A Florencia de la Vega, por ejemplo". La frase generó una reacción inmediata en el estudio y marcó el inicio de la polémica.

“¡No Maxi, no era por ahí!”, lo corrigió Nati Jota en el acto, señalando tanto el error en el apellido como la confusión sobre la identidad de Florencia. “No es De la Vega, y es una mujer, Florencia de la V”, aclaró. A su vez, Noelia Custodio reforzó la corrección con una frase conciliadora: “Claro, es una mujer y le mandamos un beso enorme”.

Lejos de ordenar la situación, López profundizó la confusión al preguntar: “¿Y pero cómo se llama?”, lo que incrementó la incomodidad en la mesa. “¡Florencia de la V! ¡Pero es una mujer!”, repitió Nati Jota, ya visiblemente incómoda. El fragmento del programa comenzó a circular de inmediato en redes sociales y despertó críticas de usuarios que cuestionaron el comentario y la falta de información.

La respuesta de Flor de la V La respuesta de Florencia de la V no tardó en llegar. Ya de regreso en su programa, la conductora abordó el tema con humor y distancia. “Acabo de poner un pie en Argentina y… ¿Maxi López estuvo hablando de mí también?”, ironizó al aire, haciendo referencia a su reciente paso por Punta del Este y su participación en la cena de los famosos 2026. Consultada por Josefina Pouso sobre si el exfutbolista había hablado bien de ella, respondió en el mismo tono: “Está confundido…”. Con una sonrisa, remató: “Porque yo creo que si me besaba, no me largaba más”, dejando en claro que no se había sentido agraviada.