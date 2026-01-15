Sorprendió a todos: un polémico famoso fue tentado para Gran Hermano: Generación Dorada

Un dato inesperado agitó el mundo del espectáculo argentino: Alex Caniggia fue tentado para sumarse a Gran Hermano: Generación Dorada, la edición especial que prepara Telefe para celebrar los 25 años del reality en el país. La información fue revelada por Melody Luz, su pareja y madre de su hija Venezia, durante su participación como panelista en Sálvese Quien Pueda.

Alex Caniggia Alex Caniggia fue tentado para participar en la nueva edición de Gran Hermano. web La revelación de Melody Luz La bailarina explicó que desde la producción del programa tienen a Caniggia en la mira y que el llamado ya ocurrió. “Que lo quieren a Alex, sé que lo quieren. Pero bueno, sabemos que no es barato”, lanzó Melody entre risas, dejando expuesto que el aspecto económico aparece como uno de los principales puntos a definir para que el mediático acepte la propuesta. Sus palabras confirmaron que el hijo de Claudio Paul Caniggia y Mariana Nannis es uno de los nombres que más seducen a la producción para esta edición aniversario.

Alex Caniggia Alex Caniggia y Melody Luz se separaron tras 3 años de relación. Web Más allá del dinero, Melody Luz también puso sobre la mesa una experiencia personal que marcó a la pareja y que hoy pesa a la hora de evaluar una posible vuelta de Alex a un encierro televisivo. La bailarina recordó el paso del mediático por Gran Hermano España, cuando aceptó ingresar al reality europeo en un momento particularmente sensible de sus vidas. “Yo me banqué que le entre a Gran Hermano España a los dos meses de Venecia”, confesó, en referencia a la corta edad que tenía su hija cuando él decidió participar del programa. Ese antecedente explica parte de las dudas actuales y el cuidado con el que analizan una eventual nueva exposición.

Los detalles de Ángel de Brito En paralelo, Ángel de Brito aportó más detalles sobre lo que se viene en Gran Hermano: Generación Dorada y confirmó que Telefe ya trabaja en una edición con fuerte impronta nostálgica. Al aire de LAM, el conductor adelantó que el ciclo no solo contará con los clásicos “congelados” de familiares, sino que sumará una vuelta al pasado pensada especialmente para los seguidores históricos del formato. “Además de los congelados de los familiares, que siempre están buenos, van a ingresar algunos exparticipantes de Gran Hermano para homenajear momentos icónicos de GH”, explicó.