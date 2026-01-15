Sorprendió a todos: un polémico famoso fue tentado para Gran Hermano: Generación Dorada

La bailarina explicó que desde la producción del programa tienen a Caniggia en la mira y que el llamado ya ocurrió. “Que lo quieren a Alex, sé que lo quieren. Pero bueno, sabemos que no es barato”, lanzó Melody entre risas, dejando expuesto que el aspecto económico aparece como uno de los principales puntos a definir para que el mediático acepte la propuesta. Sus palabras confirmaron que el hijo de Claudio Paul Caniggia y Mariana Nannis es uno de los nombres que más seducen a la producción para esta edición aniversario.
Más allá del dinero, Melody Luz también puso sobre la mesa una experiencia personal que marcó a la pareja y que hoy pesa a la hora de evaluar una posible vuelta de Alex a un encierro televisivo. La bailarina recordó el paso del mediático por Gran Hermano España, cuando aceptó ingresar al reality europeo en un momento particularmente sensible de sus vidas. “Yo me banqué que le entre a Gran Hermano España a los dos meses de Venecia”, confesó, en referencia a la corta edad que tenía su hija cuando él decidió participar del programa. Ese antecedente explica parte de las dudas actuales y el cuidado con el que analizan una eventual nueva exposición.
Los detalles de Ángel de Brito
En paralelo, Ángel de Brito aportó más detalles sobre lo que se viene en Gran Hermano: Generación Dorada y confirmó que Telefe ya trabaja en una edición con fuerte impronta nostálgica. Al aire de LAM, el conductor adelantó que el ciclo no solo contará con los clásicos “congelados” de familiares, sino que sumará una vuelta al pasado pensada especialmente para los seguidores históricos del formato. “Además de los congelados de los familiares, que siempre están buenos, van a ingresar algunos exparticipantes de Gran Hermano para homenajear momentos icónicos de GH”, explicó.
De Brito aclaró que esas apariciones no tendrán como objetivo interactuar con los jugadores actuales, sino recrear situaciones emblemáticas y celebrar los grandes hitos del reality. El conductor remarcó que la iniciativa responde a un aniversario clave para la televisión argentina. “Gran Hermano, acá, empezó en el 2001”, recordó, subrayando la relevancia cultural que tuvo el programa desde su debut.