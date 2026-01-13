Alfa de Gran Hermano fue apartado de una reconocida obra de teatro tras denuncias por malos tratos al público

La desvinculación del show, encabezado por Matías Alé y Jorge Crivellise, se dio luego de una serie de advertencias internas dentro del equipo de trabajo.

Walter “Alfa” Santiago, ex participante de Gran Hermano, dejó de formar parte del elenco de la obra de teatro Asia caliente durante la actual temporada de verano en Mar del Plata luego de que la producción resolviera su separación por reiterados reclamos vinculados a su conducta con el público y a incumplimientos de compromisos promocionales asumidos antes del estreno.

El episodio tomó estado público cuando el periodista Fede Flowers informó en redes sociales que Alfa había sido apartado de la comedia por negarse a tomarse fotografías con espectadores y por no cumplir con acciones promocionales acordadas en la peatonal Rivadavia, un punto estratégico para atraer público y reforzar la venta de entradas durante la temporada. Posteriormente, fuentes cercanas a la producción ratificaron la información y aportaron detalles sobre el clima interno que se había generado en torno al ex participante de Gran Hermano.

"Es verdad que hace eso. Maltrataba a la gente en la calle que le pedía una foto, a la gente del teatro en el que estaba. También tenía malos modales, como no saludar", señalaron desde el entorno del espectáculo. De acuerdo con estas versiones, la situación generó especial incomodidad entre familias y público infantil, que suelen interactuar con los artistas al finalizar cada función. La producción sostuvo que la salida de Alfa no fue abrupta y que estuvo precedida por varias advertencias en las que se le remarcó la importancia de mantener un trato cordial con el público, una condición considerada central para la propuesta teatral.

El descargo del ex participante de Gran Hermano Tras conocerse la decisión, Alfa utilizó sus redes sociales para expresar su desacuerdo con la versión difundida. Publicó imágenes junto a niños y familias que asistieron al teatro, con la intención de desmentir las acusaciones de falta de contacto con el público. "Esto es lo más lindo que me puede suceder, el cariño de los niños: único, incondicional. Gracias", escribió en una de sus publicaciones. Minutos después, sumó otra imagen acompañada por una frase de Friedrich Nietzsche: "Lo que no me mata, me hace más fuerte".

En paralelo, trascendió que Alfa evalúa iniciar acciones legales contra Matías Alé y el productor Carlos Canale por presunto incumplimiento de contrato. Según la información difundida por Flowers, el ex participante del reality considera que su separación afectó su imagen pública y analiza avanzar por la vía judicial si no se alcanza un acuerdo extrajudicial.