Un ex Gran Hermano mostró como es su nueva vida: lejos de las cámaras y trabajando en la calle

A diferencia de otros participantes del reality, no pudo consolidarse en la pantalla chica y comenzó a trabajar de delivery.

El paso por Gran Hermano no siempre garantiza continuidad laboral ni estabilidad económica. Así lo contó Damián César Moya, ex participante de la edición 2023 del reality de Telefe, quien atraviesa un presente complicado y decidió salir a trabajar como delivery para poder llegar a fin de mes.

Sin oportunidades en los medios ni en canales de streaming, el ex concursante recurrió a las aplicaciones de reparto y compartió su experiencia a través de las redes sociales. Junto a una serie de fotos en las que se lo ve con una mochila de pedidos, una bicicleta y guantes de ciclismo, “Damcer” escribió una frase que rápidamente se viralizó: “Muchos buscan fama, yo mi plato de comida”.

Gran Hermano El ex Gran Hermano contó que trabaja de delivery. web El ex Gran Hermano es optimista a pesar de no ser mediático En un video, el joven contó que inicialmente realizaba los repartos en moto, pero que el vehículo le fue secuestrado. “Me quedé sin moto porque me la secuestraron, y la multa sale más cara que la moto”, explicó. Sin embargo, destacó la ayuda de un vecino que le permitió seguir adelante: “Ya conseguí bicicleta, así que gracias a mi vecino que me ayudó, me dio una mano, y mañana tengo la mochila de Rappi para trabajar, así que estoy contento”.

A pesar de las dificultades, Moya se mostró optimista. Mientras pedaleaba, aseguró: “Quiero decirles que nada me va a detener, que el año recién empieza y que no tengo ninguna duda de que va a ser mi año este. Aunque lo arranque mal, sé que este va a ser mi año. Acordate que Argentina arrancó perdiendo el Mundial y después salió campeón”.