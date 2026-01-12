Robertito Funes denunció y colocó una perimetral contra su vecino: "Es un mafioso, violento"

Este fin de semana, Robertito Funes Ugarte a través de sus redes sociales, compartió la terrible situación que atraviesa hace un tiempo. A través de sus historias de Instagram, el periodista expuso la identidad de su vecino y compartió una foto con nombre y apellido junto con un fuerte testimonio.
En su publicación, lo describe como: “Un mafioso, violento. Hace guardia en mi casa y en dos meses ya me amenazó tres veces”.
Robertito Funes reveló que debió acudir a la Justicia para solicitar protección debido a la gravedad de la situación. Según relató, el fin de semana el sujeto habría intentado agredirlo físicamente.
La publicación de Robertito Funes donde expone a su vecino
El periodista compartió lo que, según él, le dijo el hombre durante el ataque: “Ayer quiso pegarme. Me insultó y me dijo ‘voy a hacer cag… a tus perros’”. Además, alertó a los vecinos de la zona donde vive: "Cuidado con este sacado/pasado que anda suelto por Martínez (SI). Ya hay denuncia y perimetral. Lo tengo grabado, en breve las pruebas".
Luego de hace pública la denuncia, Funes comenzó a recibir mensajes de otros vecinos. Algunos para ofrecerse como testigos, y otros para afirmar que también habían sufrido malos tratos por parte del mismo hombre. Debido a esta situación, el periodista compartió capturas de pantalla de los relatos para demostrar que no se trataba de un hecho aislado.
Por otro lado, Robertito también agradeció a medios y portales por la difusión de su caso y de esa manera proteger a otros.
El comunicador aclaró que previamente a recurrir a la exposición mediática del caso, ya había presentado una denuncia formal, y que actualmente existe una restricción perimetral contra el vecino, según información de la Agencia Noticas Argentinas.
Por el momento, Robertito permanece protegido por la medida judicial.