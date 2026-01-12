12 de enero de 2026 - 19:23

Robertito Funes denunció y colocó una perimetral contra su vecino: "Es un mafioso, violento"

El periodista reveló que debió acudir a la Justicia para solicitar protección luego de que el hombre intentara agredirlo físicamente.

Robertito Funes Ugarte denunció a su vecino luego de recibir varias amenazas de muerte e intentos de agresión.&nbsp;

Robertito Funes Ugarte denunció a su vecino luego de recibir varias amenazas de muerte e intentos de agresión. 

Foto:

Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

Este fin de semana, Robertito Funes Ugarte a través de sus redes sociales, compartió la terrible situación que atraviesa hace un tiempo. A través de sus historias de Instagram, el periodista expuso la identidad de su vecino y compartió una foto con nombre y apellido junto con un fuerte testimonio.

Leé además

Romina Gaetani se presentó en la portería del barrio donde vivía para pedir ayuda luego de que su pareja la golpeara.  

Cámaras de seguridad muestran el momento en que Romina Gaetani pide ayuda luego de ser agredida por su ex

Por Redacción Espectáculos
Felipe Fort expresó su deseo de ser padre en unos años y seguir los pasos de Ricky. 

Felipe Fort a sus 21 años expresó su deseo de paternidad en un futuro "Haría lo mismo que Ricky"

Por Redacción Espectáculos

En su publicación, lo describe como: “Un mafioso, violento. Hace guardia en mi casa y en dos meses ya me amenazó tres veces”.

Robertito Funes reveló que debió acudir a la Justicia para solicitar protección debido a la gravedad de la situación. Según relató, el fin de semana el sujeto habría intentado agredirlo físicamente.

La publicación de Robertito Funes donde expone a su vecino

El periodista compartió lo que, según él, le dijo el hombre durante el ataque: “Ayer quiso pegarme. Me insultó y me dijo ‘voy a hacer cag… a tus perros’”. Además, alertó a los vecinos de la zona donde vive: "Cuidado con este sacado/pasado que anda suelto por Martínez (SI). Ya hay denuncia y perimetral. Lo tengo grabado, en breve las pruebas".

denuncia robertito funes

Luego de hace pública la denuncia, Funes comenzó a recibir mensajes de otros vecinos. Algunos para ofrecerse como testigos, y otros para afirmar que también habían sufrido malos tratos por parte del mismo hombre. Debido a esta situación, el periodista compartió capturas de pantalla de los relatos para demostrar que no se trataba de un hecho aislado.

Por otro lado, Robertito también agradeció a medios y portales por la difusión de su caso y de esa manera proteger a otros.

El comunicador aclaró que previamente a recurrir a la exposición mediática del caso, ya había presentado una denuncia formal, y que actualmente existe una restricción perimetral contra el vecino, según información de la Agencia Noticas Argentinas.

Por el momento, Robertito permanece protegido por la medida judicial.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Arranca el repechaje de Masterchef Celebrity. 

Repechaje de MasterChef Celebrity: cuándo arranca, quiénes regresan y las nuevas figuras

Por Redacción Espectáculos
ella esta enojadisima: la angustia de luciano castro tras serle infiel a griselda siciliani

"Ella está enojadísima": la angustia de Luciano Castro tras serle infiel a Griselda Siciliani

Por Redacción Espectáculos
que dijo juana viale luego de ser senalada como la nueva pareja de mauricio macri

Qué dijo Juana Viale luego de ser señalada como la nueva pareja de Mauricio Macri

Por Redacción Espectáculos
La nueva película disponible en Netflix con Scarlett Johansson y Tom Hanks

En 105 minutos: la nueva película con Scarlett Johansson y Tom Hanks que ya está disponible en Netflix

Por Redacción Espectáculos