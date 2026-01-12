Qué dijo Juana Viale luego de ser señalada como la nueva pareja de Mauricio Macri

La confirmación de la separación entre Mauricio Macri y Juliana Awada generó un inmediato interés mediático y abrió una serie de especulaciones que crecieron con el correr de las horas. Aunque desde 2024 circulaban versiones de una crisis, la noticia tomó por sorpresa a muchos y, en ese contexto, comenzó a mencionarse el nombre de Juana Viale .

El impacto inicial llegó de la mano de Juliana Awada, quien decidió hacer pública la situación a través de un mensaje en redes sociales. Con un tono medido y apelando a la privacidad, la exprimera dama expresó: “ Hay procesos íntimos, personales que necesitan tiempo, silencio y cuidado . Estamos cerrando una etapa importante de nuestra vida. Vamos a tomar una pausa en este espacio para transitarla con respeto y calma”.

El texto buscó llevar tranquilidad y marcar que la decisión se dio en buenos términos, en medio de la fuerte repercusión que ya tenía la noticia.

Sin embargo, el pedido de discreción no logró frenar el avance de las versiones. En pocas horas, la separación se convirtió en tema central de análisis en distintos programas y empezó a instalarse la hipótesis de que Macri podría estar iniciando una nueva relación.

Este domingo, en C5N, el tema fue abordado desde distintos ángulos y se deslizó la posibilidad de que el expresidente no atravesara el momento en soledad.

Horas más tarde, el tema escaló con fuerza en Duro de Domar. Allí, Franco Torchia introdujo una versión que generó un fuerte revuelo.

“Habría empezado a vincularse sexoafectivamente con una actriz y conductora”, señaló en un primer momento. Luego avanzó un paso más y lanzó la información que sacudió la agenda mediática: “La versión fuerte que podría haber precipitado la separación es que Mauricio Macri tendría o habría estado manteniendo un vínculo con Juana Viale”.

La mención de la actriz y conductora provocó sorpresa, no solo por su perfil público y su pertenencia a una de las familias más emblemáticas del espectáculo argentino, sino también porque, según se conoce, Juana Viale mantiene una relación con Yago Lange desde hace un tiempo. Ese dato volvió aún más llamativa la versión y sembró dudas sobre su veracidad.

Qué dijo Juana Viale sobre los rumores de romance con Macri

La nieta de Mirtha Legrand se mostró molesta con el hecho de que la hayan vinculado con el expresidente y se volcó a sus redes para desmentir que tiene una relación con Macri.

"Existen personas preparadas para informar y existen personas preparadas para hacer daño por un segundo de fama. Los que no tienen la posta hablan en condicional para ampararse legalmente. Lo que no se puede negar, ni discutir es que es un camino corto. La mentira digo", dijo.

"No me voy a convertir en uno de esos que derrochan envidia, que mienten, que se visten para aparentar, que les dan micrófono, peor aún, les pagan para "des" informar, lastimando y mintiendo. A los que amo, respeto y admiro, Gracias por acompañarme, por reirse y por iluminarme. Lamento el daño que causan estas falsas noticias. Creo en mi luz, por eso entiendo que se pegan moscas", cerró el descargo.