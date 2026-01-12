Habló Juliana Awada tras separarse de Macri: la última foto familiar

El Tribunal de Cuentas aprobó solo la mitad de los balances de 2024 de los municipios: qué pasa con el resto

Mauricio Macri y Juliana Awada se separaron tras más de 15 años de relación

A través de una historia en Instagram, la exprimera dama escribió este domingo: "Hay procesos íntimos , personales, que necesitan tiempo, silencio y cuidado".

"Estamos cerrando una etapa importante de nuestra vida y vamos a tomar una pausa en este espacio para transitarla con respeto y calma", agregó.

"Gracias por acompañar desde el mismo lugar", cerró en su escueto mensaje.

En paralelo, se conoció la última foto que Macri y su ahora expareja se tomaron juntos. Fue para los festejos de Navidad , cuando el exmandatario subió una foto a Instagram acompañado por sus hijas Agustina y Antonia y la propia Awada.

De hecho, al hacerse oficial la separación, las fuentes del entorno coincidían en que la ruptura del vínculo ocurrió hace semanas, pero que se produjo bajo un clima cordial y de afecto, priorizando la unión familiar para las fiestas de fin de año.

La última foto familiar de Mauricio Macri y Juliana Awada en la Navidad de 2025 La última foto familiar de Mauricio Macri y Juliana Awada en la Navidad de 2025 Instagram

Macri-Awada: una historia de amor que llega a su fin tras 15 años

Mauricio Macri y Juliana Awada estaban juntos desde septiembre de 2009, cuando ambos se conocieron en un gimnasio de Barrio Parque (CABA). Por aquel entonces, él era jefe de Gobierno de la Ciudad.

El vínculo se fortaleció rápidamente. Y, con el tiempo, fue presentado en público en distintos eventos sociales, cobrando fuerte trascendencia social cuando Macri logró la Presidencia de la Nación en diciembre de 2015.

Mauricio Macri y Juliana Awada. Mauricio Macri y Juliana Awada en épocas de amor y gestión presidencial

Durante el mandato de Macri, la empresaria y diseñadora desempeñó el rol activo de primera dama y acompañó al mandatario en diversas actividades oficiales y viajes internacionales.

Macri estuvo casado previamente con Ivonne Bordeu, con quien tuvo tres hijos (Agustina, Gimena y Francisco) y con Isabel Menditeguy, con quien compartió nueve años de relación amorosa.

Por su parte, Awada tenía una hija nacida en 2003, fruto de una relación anterior. La pareja tuvo una hija en común, Antonia Macri, quien nació durante la gestión de Macri en CABA.