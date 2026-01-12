Milei lanzó sus cuentas oficiales en inglés: "Long live freedom, damn it...!!!"

El presidente de la Nación, Javier Milei, lanzó oficialmente sus cuentas personales en inglés en las principales plataformas digitales, con el objetivo de ampliar el alcance internacional de su mensaje, comunicar de primera mano las políticas del Gobierno y fortalecer el vínculo con audiencias globales.
La iniciativa fue presentada a través de un mensaje en video, en el que el mandatario invitó a la comunidad internacional a seguir sus nuevos perfiles oficiales. Allí se difundirá contenido vinculado a la agenda presidencial, las reformas impulsadas por el Ejecutivo y la visión del país en el contexto internacional. "Los invito a seguir mis cuentas oficiales en inglés", expresó Milei en su cuenta de X.
En el video aparece "Ancap" un "superhéroe" que el propio Milei creó y del cual hizo un cosplay un evento de otakus y aficionados al anime japonés en el 2019. Aquella vez se presentó en el encuentro como el General Anarco-Capitalista AnCap.
Según confirmó NA, las nuevas cuentas forman parte de una estrategia de comunicación internacional directa, sin intermediarios, alineada con el creciente interés global por el proceso de transformación económica y política que atraviesa la Argentina.
El presidente de la Nación, Javier Milei, lanzó oficialmente sus cuentas personales en inglés en las principales plataformas digitales, con el objetivo de ampliar el alcance internacional de su mensaje, comunicar de primera… pic.twitter.com/JZHSH1JupD
Desde el Gobierno señalaron que esta acción se inscribe en la política de apertura y posicionamiento internacional, con el objetivo de mostrar una Argentina orientada a la estabilidad, el orden macroeconómico y el respeto por la libertad.
Las cuentas oficiales "in english" de Javier Milei