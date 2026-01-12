Milei lanzó sus cuentas oficiales en inglés: "Long live freedom, damn it...!!!"

El anuncio estuvo acompañado por un video que muestra al superhéroe creado por Milei, el mismo con el que hace unos años hizo cosplay en un evento otaku.

Con una animación de "Ancap", Milei lanzó sus cuentas oficiales en inglés.

El presidente de la Nación, Javier Milei, lanzó oficialmente sus cuentas personales en inglés en las principales plataformas digitales, con el objetivo de ampliar el alcance internacional de su mensaje, comunicar de primera mano las políticas del Gobierno y fortalecer el vínculo con audiencias globales.

La iniciativa fue presentada a través de un mensaje en video, en el que el mandatario invitó a la comunidad internacional a seguir sus nuevos perfiles oficiales. Allí se difundirá contenido vinculado a la agenda presidencial, las reformas impulsadas por el Ejecutivo y la visión del país en el contexto internacional. "Los invito a seguir mis cuentas oficiales en inglés", expresó Milei en su cuenta de X.

VIVA LA LIBERTAD CARAJO…!!!



I invite you to follow my official social media accounts in English.



Long live freedom, damn it…!!! https://t.co/Nw4SYp8dcj — Javier Milei (@JMilei) January 12, 2026 En el video aparece "Ancap" un "superhéroe" que el propio Milei creó y del cual hizo un cosplay un evento de otakus y aficionados al anime japonés en el 2019. Aquella vez se presentó en el encuentro como el General Anarco-Capitalista AnCap.

ancap milei El cosplay de Milei del "General Ancap" Según confirmó NA, las nuevas cuentas forman parte de una estrategia de comunicación internacional directa, sin intermediarios, alineada con el creciente interés global por el proceso de transformación económica y política que atraviesa la Argentina.

| Milei lanzó sus cuentas oficiales en inglés

El presidente de la Nación, Javier Milei, lanzó oficialmente sus cuentas personales en inglés en las principales plataformas digitales, con el objetivo de ampliar el alcance internacional de su mensaje, comunicar de primera… pic.twitter.com/JZHSH1JupD — LOS ANDES (@LosAndesDiario) January 12, 2026 Desde el Gobierno señalaron que esta acción se inscribe en la política de apertura y posicionamiento internacional, con el objetivo de mostrar una Argentina orientada a la estabilidad, el orden macroeconómico y el respeto por la libertad.