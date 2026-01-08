Casa Rosada: Javier Milei recibió a Díaz Ayuso y a Elisa Trotta con la crisis de Venezuela en agenda

El Presidente mantuvo reuniones en Casa Rosada con la dirigente española y con la activista Elisa Trotta. La crisis venezolana y la caída del régimen de Maduro dominaron la agenda del encuentro.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se reúne con el presidente Javier Milei en Casa Rosada.

El presidente Javier Milei recibió este lunes en la Casa Rosada a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y a la activista argentina-venezolana Elisa Trotta, en una jornada marcada por la crisis política en Venezuela y el anuncio del régimen de ese país sobre la liberación de presos políticos.

La audiencia con Díaz Ayuso, que se extendió por poco más de una hora, había sido solicitada por la dirigente española en el marco de un viaje privado a la región, tras su paso por Uruguay. La mandataria madrileña ingresó a Balcarce 50 a las 9.55, atravesando el Salón de los Bustos, para reencontrarse con Milei, a quien había condecorado en junio de 2024 con la Medalla Internacional de la Comunidad de Madrid.

Así llegaba Isabel Díaz Ayuso a Casa Rosada Así llegaba Isabel Díaz Ayuso a Casa Rosada. NA / Juan Foglia Del encuentro participó también el canciller Pablo Quirno, y cerca de las 11.30, Díaz Ayuso se retiró sin realizar declaraciones a la prensa acreditada. Se trató de la primera reunión entre ambos en territorio argentino, luego de tres encuentros previos en Madrid, un dato que refleja la sintonía política e ideológica entre ambos dirigentes y contrasta con la tensa relación de Milei con el presidente español Pedro Sánchez.

Más tarde, el jefe de Estado recibió a Elisa Trotta, con quien celebró la caída del “régimen barbárico” de Nicolás Maduro en Venezuela. “Fue una reunión fundamental para todos los que creemos en la libertad, y ese fue el tema que abordamos: la importancia del proceso que comenzó a transitar Venezuela desde el sábado”, expresó la activista al salir del encuentro.

En declaraciones a los medios acreditados en Casa de Gobierno, entre ellos la Agencia Noticias Argentinas, Trotta destacó la “caída de este régimen barbárico que ha extendido sus garras a lo largo de todo el continente”, en referencia al gobierno venezolano. Además, sostuvo que el derrocamiento de Maduro generó “alegría” en el presidente Milei.