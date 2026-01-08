Casa Rosada: Javier Milei recibió a Díaz Ayuso y a Elisa Trotta con la crisis de Venezuela en agenda

El presidente Javier Milei recibió este lunes en la Casa Rosada a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y a la activista argentina-venezolana Elisa Trotta, en una jornada marcada por la crisis política en Venezuela y el anuncio del régimen de ese país sobre la liberación de presos políticos.
La audiencia con Díaz Ayuso, que se extendió por poco más de una hora, había sido solicitada por la dirigente española en el marco de un viaje privado a la región, tras su paso por Uruguay. La mandataria madrileña ingresó a Balcarce 50 a las 9.55, atravesando el Salón de los Bustos, para reencontrarse con Milei, a quien había condecorado en junio de 2024 con la Medalla Internacional de la Comunidad de Madrid.
Del encuentro participó también el canciller Pablo Quirno, y cerca de las 11.30, Díaz Ayuso se retiró sin realizar declaraciones a la prensa acreditada. Se trató de la primera reunión entre ambos en territorio argentino, luego de tres encuentros previos en Madrid, un dato que refleja la sintonía política e ideológica entre ambos dirigentes y contrasta con la tensa relación de Milei con el presidente español Pedro Sánchez.
Más tarde, el jefe de Estado recibió a Elisa Trotta, con quien celebró la caída del “régimen barbárico” de Nicolás Maduro en Venezuela. “Fue una reunión fundamental para todos los que creemos en la libertad, y ese fue el tema que abordamos: la importancia del proceso que comenzó a transitar Venezuela desde el sábado”, expresó la activista al salir del encuentro.
En declaraciones a los medios acreditados en Casa de Gobierno, entre ellos la Agencia Noticias Argentinas, Trotta destacó la “caída de este régimen barbárico que ha extendido sus garras a lo largo de todo el continente”, en referencia al gobierno venezolano. Además, sostuvo que el derrocamiento de Maduro generó “alegría” en el presidente Milei.
De la reunión participaron también Pablo Quirno y la diputada nacional de La Libertad Avanza (LLA), Sabrina Ajmechet. Trotta subrayó además la “tranquilidad” que genera que Estados Unidos esté monitoreando al gobierno interino de Delcy Rodríguez, y resaltó a Corina Machado como la “líder indiscutible del proceso democrático de Venezuela”.
No obstante, advirtió que “son momentos complejos, esto no es una mera transición hacia la democracia, sino el desmantelamiento de un Estado tiránico, criminal y narcoterrorista que ha mantenido al Estado venezolano y gran parte de la región en vilo durante muchísimos años”.
En línea con la intervención de Estados Unidos en Venezuela, ordenada por el presidente Donald Trump, que derivó en la detención de Nicolás Maduro, Milei se mantiene activo en la agenda internacional, reforzando su alineamiento estratégico con Washington y posicionando la política exterior como uno de los ejes centrales de su gestión.