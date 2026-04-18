18 de abril de 2026 - 09:42

Javier Milei y su comitiva partieron rumbo a Israel: se reunirá con Netanyahu y visitará el Muro de los Lamentos

El avión presidencial despegó desde Aeroparque a las 11: 25 de la mañana de este sábado. Está acompañado por Karina Milei, Pablo Quirno y Juan Bautista Mahiques.

Javier Milei viaja a Israel por tercera vez: se reunirá con Netanyahu y visitará el Muro de los LamentosJavier Milei en Israel.

Javier Milei viaja a Israel por tercera vez: se reunirá con Netanyahu y visitará el Muro de los LamentosJavier Milei en Israel.

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Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

El presidente Javier Milei emprendió este sábado un nuevo viaje internacional con destino a Israel, siendo su tercera visita al país de Medio Oriente desde el inicio de su gestión. En un contexto de extrema sensibilidad debido a la guerra abierta en la región, el mandatario busca estrechar lazos diplomáticos y comerciales.

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La delegación presidencial, que viaja a bordo del avión oficial, está integrada por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y los ministros Pablo Quirno (Relaciones Exteriores) y Juan Bautista Mahiques (Justicia). Se espera que el arribo se produzca este domingo a las 09:30 hora local (03:30 de la madrugada en Argentina).

La agenda de Milei en Israel

Apenas una hora después de su llegada, el jefe de Estado iniciará sus actividades con una visita al Muro de los Lamentos, un gesto que ya hizo en sus pasos previos por Jerusalén.

ARCHIVO - El presidente de Argentina, Javier Milei, reza en el Muro de los Lamentos en la Ciudad Vieja de Jerusalén, el 6 de febrero de 2024. Milei, un ultraderechista que fue criado como católico, ha ido más lejos en su apoyo al primer ministro israelí B
Imagen de Archivo. El presidente de Argentina, Javier Milei, reza en el Muro de los Lamentos en la Ciudad Vieja de Jerusalén, el 6 de febrero de 2024.

Imagen de Archivo. El presidente de Argentina, Javier Milei, reza en el Muro de los Lamentos en la Ciudad Vieja de Jerusalén, el 6 de febrero de 2024.

La agenda indicia que a las 17:30 (11:30 en Argentina) se reunirá con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu. En paralelo el ministro Pablo Quirno mantendrá una reunión bilateral con su par Gideon Sa'ar, a las 16:15 hora local.

Además, el presidente podría anunciar este domingo el vuelo inaugural de El Al, la aerolínea de bandera israelí, que comenzaría a operar rutas directas con Argentina.

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