La postura frente a los incendios en Chubut habría causado nuevo roce entre Javier Milei y Victoria Villarruel

La vicepresidenta habría solicitado un helicóptero para sobrevolar la zona de los incendios forestales, pedido que habría sido negado por las autoridades del Poder Ejecutivo.

El Gobierno de Milei habría negado un helicóptero a Villarruel para ir a Chubut.

En un contexto de distanciamiento político entre el Javier Milei y la vicepresidenta Victoria Villarruel, noticia confirmada por el propio vocero presidencial, Manuel Adorni, un nuevo conflicto habría surgido entre ambas autoridades a raíz de la situación actual de incendios forestales en Chubut.

La disputa ocasionada a parir de la alarmante situación en Chubut, surgió a partir del supuesto pedido de un helicóptero por parte de la vicepresidenta Villarruel para sobrevolar la zona afectada, lo que habría sido negado por parte de las autoridades del Poder Ejecutivo.

Según información de la Agencia Noticas Argentinas, el Gobierno detectó que Villarruel había solicitado un helicóptero a la Agencia Federal de Emergencias (AFE), que depende del Ministerio de Seguridad que conduce Alejandra Monteoliva, para recorrer la provincia patagónica.La negativa a esa requisitoria profundizó el distanciamiento entre Villarruel y la cúpula libertaria.

Actualmente Villarruel se encuentra en Chubut para conocer de primera mano el alcance de los incendios. Si bien desde su entorno negaron el pedido de la aeronave, el Gobierno echó a rodar la versión de que la vicepresidenta había querido dar una nueva señal de autonomía en una relación cada vez más compleja.

El posteo de Milei sobre los incendios El presidente Javier Milei agradeció en las redes sociales a "todos los que trabajaron para que los recursos lleguen donde se necesitan” y "a todos los brigadistas, bomberos y a cada uno de los voluntarios que están combatiendo el fuego dándolo todo".