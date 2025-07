Adorni confirmó la ruptura definitiva entre Milei y Villarruel: "No es parte de la gestión"

El vocero presidencial Manuel Adorni reconoció este lunes el nulo vínculo político entre el presidente Javier Milei y la vicepresidenta Victoria Villarruel , y aseguró que su exclusión del espacio oficialista no afecta el funcionamiento del Gobierno .

“Todo el mundo sabe que la Vicepresidenta no es parte del proyecto, no es parte del norte, y el Presidente considera que no es parte de la gestión desde hace muchísimo tiempo”, afirmó en su habitual conferencia de prensa, al ser consultado por Noticias Argentinas.