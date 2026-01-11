Alivio en Chubut: llegaron las lluvias a las zonas afectadas por los incendios

Luego de varias jornadas marcadas por incendios forestales de gran magnitud , la Comarca Andina recibió este domingo un alivio climático con la llegada de las primeras lluvias a las zonas más afectadas de la provincia de Chubut , entre ellas Epuyén, Esquel , El Hoyo y el Parque Nacional Los Alerces .

Según informó la Agencia Noticias Argentinas , el cambio de escenario fue contundente en comparación con el sábado, cuando los fuertes vientos , el humo y el avance del fuego generaron condiciones de peligro extremo . Durante ese fin de semana, la Ruta 40 debió ser cortada debido a que las llamas alcanzaron sectores cercanos al asfalto y la visibilidad era prácticamente nula.

Este domingo, en contraste, el asfalto apareció mojado y las laderas de las montañas , que hasta horas antes estaban cubiertas de humo, mostraron la tierra oscura por la humedad , reflejando una mejora en las condiciones ambientales.

La situación más grave se registró en Epuyén , donde solo en la última semana se quemaron unas 12.000 hectáreas . El sábado, el área afectada se duplicó en cuestión de horas debido a las ráfagas de viento, lo que marcó el momento más crítico de la emergencia.

Los incendios en Chubut fueron intencionales. Nacho Torres ofrece $50 millones para identificar a los culpables y llevarlos ante la Justicia. El que sepa algo y calle, es cómplice. pic.twitter.com/ibCwKoFQ4v

La llegada de la lluvia fue una sorpresa incluso para los equipos de emergencia , ya que los pronósticos más optimistas anticipaban precipitaciones recién para el miércoles. Sin embargo, pasado el mediodía , el cielo se cubrió de nubes oscuras y comenzó a caer agua en distintos puntos de la región.

Cautela pese al alivio

Pese a la mejora, los especialistas mantienen la prudencia. Para considerar el incendio contenido o sofocado, estiman que sería necesaria una precipitación acumulada de entre 20 y 30 milímetros, de manera sostenida.

Si bien la lluvia contribuye a bajar la temperatura y reducir la actividad del fuego, los brigadistas continúan trabajando para evitar que focos subterráneos puedan reactivarse cuando el terreno vuelva a secarse.

Un respiro para quienes combaten el fuego

La llegada del agua significó también un alivio físico y emocional para los bomberos, brigadistas y voluntarios que desde hace días combaten las llamas bajo condiciones extremas.

“Ayer el fuego estaba al borde del camino; hoy la montaña respira”, relataron testigos en el paraje Rincón de Lobos, donde las precipitaciones también ayudaron a asentar las cenizas acumuladas.