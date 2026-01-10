Los incendios de Chubut ya afectaron a 3.500 las hectáreas: se conoció una denuncia clave de un vecino

La provincia de Chubut atraviesa lo que incluso el secretario de Bosques, Abel Nievas , califica como “ la peor tragedia ambiental en 20 años ” luego de los incendios forestales . En base a investigaciones, esta semana el gobernador de la provincia, Nacho Torres , confirmó que algunos de los focos habían sido producidos de manera intencional y anunció una recompensa de 50 millones de pesos para quienes aporten información que permita identificar a los responsables de los incendios.

Hasta el momento, se consumieron más de 3.500 las hectáreas en distintos sectores de la provincia. El avance del fuego obligó a la evacuación de más de 3.000 personas , principalmente en la zona de El Hoyo y la Comarca Andina.

A ese escenario se le suma el factor humano, que según la denuncia de un vecino de El Hoyo, vio a tres personas prender un fuego en el medio de la noche.

En su relato, Claudio Pucheta, un vecino de Allen, denuncia la intencionalidad de focos de incendio iniciados recientemente en el Cañadón Las Arenas en el área del Pedregoso. Según contó al diario LM Neuquén, Pucheta presenció el inicio de tres focos nuevos en la zona.

La vivienda del vecino se encuentra a solo 6 kilómetros de los focos activos en la montaña. El testigo comentó que el hecho ocurrió cerca de las 20:15, mientras él y otros vecinos se acercaban a dejar suministros a los brigadistas. En ese momento, el quipo de bomberos se encontraba trabajando con dos focos previos en cercanías de la chacra El Monje y evitar que llegara a la Escuela N° 81 de El Hoyo.

“Acá el incendio está super activo, el fuego se descontroló en El Hoyo. Están trabajando dos helicópteros y dos aviones hidrantes, recién acaba de pasar el avión grande que trajeron de Santiago del Estero. Nosotros estamos en el medio de El Hoyo y Epuyén, se ve una nube de humo tremenda”, narró el hombre sobre la situación.