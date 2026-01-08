El fuego ya consumió 1.800 hectáreas en Chubut y el gobernador reveló que hubo amenazas antes del incendio.

Esta mañana, el gobernador de Chubut , Ignacio Torres , reveló que hubo amenazas telefónicas antes del inicio de los incendios forestales que azotan a la provincia y apuntó contra grupos "marginales y violentos" con "delirios revolucionarios" , a los que vinculó con acciones intencionales para provocar el fuego.

Recompensa de $50 millones para identificar a los responsables de los incendios en Chubut

Un hombre que había ayudado a combatir los incendios en Chubut murió en un choque frontal

En diálogo con Radio La Red, Torres aseguró que la brigada recibió advertencias poco antes de que comenzaran los siniestros. “Manifestaron que iban a prender fuego la brigada, el centro donde está operativo el personal de Río Negro, Neuquén, Chubut y el sistema nacional de manejo de fuego”, explicó.

Según relató, en esas comunicaciones también se amenazó con incendiar Puerto Patriada , un balneario sobre el Lago Epuyén donde todavía persiste uno de los focos activos. "Lo hicieron en un horario en el que había muchísima gente disfrutando la costa del lago. Se quiso hacer el mayor daño posible y se puso en riesgo muchísimas vidas ", remarcó.

El mandatario provincial agregó que en la zona de Epuyén se registró otro episodio grave : tras amenazas se encontraron "seis granadas y carteles con delirios revolucionarios ". "Es difícil entender las cabezas de estas gentes que son marginales", sostuvo, y si bien señaló similitudes con hechos del año pasado, aclaró que no puede confirmar que se trate de las mismas personas.

Torres definió a estos sectores como " un grupo minúsculo pero peligroso" y afirmó que " se embanderan en falsas banderas originarias para cometer delitos, tomar tierras de manera ilegal y oponerse al turismo ". En ese sentido, diferenció con énfasis a estos grupos de los pueblos originarios: "Vivimos en total armonía con los pueblos originarios, son trabajadores y repudian la violencia ".

Chubut incendio forestal puerto Patriada EFE

El gobernador también cuestionó las penas judiciales aplicadas en casos anteriores. "¿Cuáles son las penas? En este momento, uno de los condenados por una de las últimas tomas estuvo solo 6 meses preso, ahora camina entre los chubutenses de bien habiendo cumplido una pena irrisoria", señaló.

Cómo está la situación

Torres informó que de los cinco focos registrados en la provincia, tres ya fueron controlados al 100%. Entre ellos, el de Cholila, donde "está constatado que fue intencional", ya que se halló material acelerante y combustible.

Actualmente, permanecen dos focos activos: uno en el Parque Nacional Los Alerces y otro en El Hoyo, el que genera mayor preocupación. "Está muy cerca de la localidad. Empezó en Puerto Patriada y la cola del incendio giró hacia Epuyén. Ya son más de 1.800 hectáreas consumidas por el fuego", detalló.

Embed El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, dialogó en #López910 y se refirió a los incendios, afirmando que fue intencional.



AM 910

APP: La Red

https://t.co/AuI07f8u0b

YouTube: Radio La Red pic.twitter.com/spvStnMvmU — Radio La Red - AM 910 (@radiolared) January 8, 2026

Además, confirmó que diez viviendas fueron destruidas y que las diez familias afectadas ya fueron reubicadas, a la vez que continúan los operativos para contener las llamas y asistir a los damnificados.