Reabrió el paso Cristo Redentor tras un día de cierre: hay largas filas para cruzar a Chile

Habrá importantes demoras en este viernes en el complejo Los Libertadores, justo en la previa del fin de semana.

Reabren el paso Cristo Redentor tras un día de cierre y hay largas filas para cruzar a Chile

Después de un día de cierre por tormentas y riesgo de deslizamientos de barro, el paso Cristo Redentor reabrió a las 8.30 de este viernes para todo tipo de vehículos y en ambos sentidos.

Así lo definieron las autoridades de Argentina y Chile tras una reunión esta mañana temprano, al considerar que las condiciones climáticas y de las rutas 7 y 60 lo permitían.

Durante la noche del jueves y la madrugada del viernes, una importante cantidad de vehículos particulares fueron acumulándose frente al Área de Control Integrado (ACI) de Uspallata, donde está la barrera del corte, por lo que se esperan largas filas en el ingreso a Los Libertadores.

Para tomar dimensión, el flujo vehicular hacia Chile se incrementó notoriamente posterior al Año Nuevo, con picos de entre 7.000 y 8.000 personas por día cruzando por el complejo fronterizo. De hecho, los paradores en Penitentes y Uspallata se activaron en momentos puntuales de la mañana para evitar el colapso en el corredor internacional.