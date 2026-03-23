Reabrió el Paso Cristo Redentor y hubo demoras temporales en el cruce internacional

El túnel internacional tuvo cierres intermitentes por mal tiempo el fin de semana. Hoy quedó habilitado para todo tipo de vehículos, aunque con largas filas de camiones para cruzar a Chile.

El Paso Cristo Redentor volvió a operar este lunes tras permanecer cerrado de manera intermitente durante el fin de semana debido a condiciones climáticas adversas en la cordillera y las demoras variaronan según el tipo de vehículos.

La reapertura se concretó en las primeras horas de la mañana, y permitió la circulación en ambos sentidos para todo tipo de vehículos.

De acuerdo con la información oficial, hubo demoras de más de 120 minutos en el complejo Los Libertadores para autos partiuclraes. En tanto en el complejo aduanero argentino no se registran demoras para vehículos particulares, lo que agiliza el tránsito de quienes cruzan en autos. Sin embargo, se produjeron algunas demoras durante la tarde para el transporte de pasajeros: los colectivos que registraron esperas que alcanzan hasta los 120 minutos.

Embed En alta montaña, en tanto, continúan las filas de camiones, consecuencia directa de la acumulación generada durante los días de cierre. Esta situación impacta en la logística del transporte internacional, con transportistas que aún aguardan poder avanzar hacia el cruce.

Durante el fin de semana, varios argentinos quedaron varados del lado chileno, mientras que en territorio argentino se concentraron numerosos camiones a la espera de la reapertura. A esto se sumó un importante flujo de vehículos particulares que intentaron aprovechar el fin de semana XXL para realizar una escapada al país vecino, lo que explica el actual escenario de congestión parcial.