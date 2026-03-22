Definirán este lunes la habilitación del Paso Cristo Redentor

Persisten temperaturas bajo cero, hielo en la calzada y nevadas en el sector chileno.

La habilitación del Paso Internacional Cristo Redentor continúa bajo evaluación. Las condiciones climáticas adversas en alta montaña obligó a las autoridades a postergar una definición sobre la reapertura.

Según información oficial, las autoridades decidieron reunirse este lunes a las 7 para adoptar una decisión conjunta. El panorama en la zona está marcado por temperaturas bajo cero, formación de hielo sobre la calzada y neviscas en el sector de Los Libertadores (complejo fronterizo del lado chileno).

Las Cuevas Las Cuevas. X / @VALLEOVA El corredor, uno de los más importantes entre Argentina y Chile, se ve afectado por un "frente de mal tiempo" que complica la transitabilidad y pone en riesgo la seguridad vial en la zona cordillerana.

Embed El que avisa, no traiciona !, asi estamos en el Valle de Las Leñas ahora. Domingo 22 de Marzo pic.twitter.com/LoiI9a3tE4 — Las Leñas Resort (@laslenasresort) March 22, 2026 En las redes se difundieron imágenes sobre el escenario en Las Cuevas, que se ajusta a lo pronosticado. Además se difundió un video sobre el tiempo en Las Leñas, donde la nieve es clara protagonista del lugar.