Definirán este lunes la habilitación del Paso Cristo Redentor

La habilitación del Paso Internacional Cristo Redentor continúa bajo evaluación. Las condiciones climáticas adversas en alta montaña obligó a las autoridades a postergar una definición sobre la reapertura.
Persisten temperaturas bajo cero, hielo en la calzada y nevadas en el sector chileno.
La habilitación del Paso Internacional Cristo Redentor continúa bajo evaluación. Las condiciones climáticas adversas en alta montaña obligó a las autoridades a postergar una definición sobre la reapertura.
Según información oficial, las autoridades decidieron reunirse este lunes a las 7 para adoptar una decisión conjunta. El panorama en la zona está marcado por temperaturas bajo cero, formación de hielo sobre la calzada y neviscas en el sector de Los Libertadores (complejo fronterizo del lado chileno).
El corredor, uno de los más importantes entre Argentina y Chile, se ve afectado por un "frente de mal tiempo" que complica la transitabilidad y pone en riesgo la seguridad vial en la zona cordillerana.
En las redes se difundieron imágenes sobre el escenario en Las Cuevas, que se ajusta a lo pronosticado. Además se difundió un video sobre el tiempo en Las Leñas, donde la nieve es clara protagonista del lugar.