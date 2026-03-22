22 de marzo de 2026 - 21:13

Definirán este lunes la habilitación del Paso Cristo Redentor

Persisten temperaturas bajo cero, hielo en la calzada y nevadas en el sector chileno.

El Paso Cristo Redentor continúa cerrado. (archivo)

El Paso Cristo Redentor continúa cerrado. (archivo)

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Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

La habilitación del Paso Internacional Cristo Redentor continúa bajo evaluación. Las condiciones climáticas adversas en alta montaña obligó a las autoridades a postergar una definición sobre la reapertura.

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Según información oficial, las autoridades decidieron reunirse este lunes a las 7 para adoptar una decisión conjunta. El panorama en la zona está marcado por temperaturas bajo cero, formación de hielo sobre la calzada y neviscas en el sector de Los Libertadores (complejo fronterizo del lado chileno).

Las Cuevas
Las Cuevas.

Las Cuevas.

El corredor, uno de los más importantes entre Argentina y Chile, se ve afectado por un "frente de mal tiempo" que complica la transitabilidad y pone en riesgo la seguridad vial en la zona cordillerana.

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En las redes se difundieron imágenes sobre el escenario en Las Cuevas, que se ajusta a lo pronosticado. Además se difundió un video sobre el tiempo en Las Leñas, donde la nieve es clara protagonista del lugar.

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