Se dispara el peso chileno y hoy es más caro viajar para los argentinos: esta es la cotización

Si bien aún los precios convienen (o más que todo, por la variedad de productos y marcas), cada vez es más caro vacacionar a Chile en este verano 2026 para los argentinos .

El dólar en Chile sigue con cotización a la baja , debido al fortalecimiento del peso chileno y las expectativas optimistas del mercado depositadas en la próxima gestión del derechista José Antonio Kast, quien asumirá el poder en marzo.

La cotización del dólar está a unos 890-895 pesos chilenos en las casas de cambio, dependiendo de la zona. Aunque a los trasandinos les resulta beneficioso un tipo de cambio bajo, no así a los turistas argentinos que arman sus viajes con destino a ciudades como Viña del Mar y La Serena.

Por ejemplo, un producto valuado en 200.000 pesos chilenos que el año pasado -con un cambio a 940- equivalía a unos 213 dólares, ahora pasó a costar cerca de 225 dólares.

De esta manera, los argentinos se ven obligados reajustar sus presupuestos en caso de viajar en el verano a Chile , ya que el cálculo de los gastos es mayor.

Peso chileno, dólar Chile: las vacaciones de verano 2026 son más caras que el año pasado

Es importante tener en cuenta la cotización del dólar en Chile porque es el número al que se deben calcular los gastos realizados con la tarjeta de crédito o débito. Generalmente, se consigue un mejor cambio en las casas céntricas y no en aquellas ubicadas en malls. Lo mismo pasa con entidades bancarias, como BancoEstado, que suelen pagar menos.

La mala noticia es peor del lado argentino. Los "arbolitos" o "cuevas" del centro de Mendoza ya te dan unos 1.800 pesos chilenos por cada AR $1.000, cuando hace algunas semanas ofrecían 1.600.

Es la opción menos recomendada para el presupuesto, ya que se pierde dinero. Muchos viajeros igualmente se ven obligados a acudir porque necesitan efectivo para pagar los peajes.

A cuánto cotiza hoy el dólar oficial (BNA)

Compra : $1.445 (=)

Venta: $1.495 (=)

A cuánto cotiza hoy el dólar tarjeta

A la cotización del dólar en el banco, se suma el 30% de percepción a cuenta del Impuesto a las Ganancias y sobre los Bienes Personales.

Venta: $1.943,50 (BNA)

Desde abril, el cepo cambiario llegó a su fin, bajo un nuevo esquema de bandas de flotación con una actualización del 1% mensual, que dependerá de la oferta y la demanda. Las personas físicas que deseen comprar dólares pueden hacerlo sin la restricción de USD 200, que regía anteriormente.

La adquisición de dólar billete por ventanilla mantiene un tope de USD 100 por mes, con el fin de preservar la economía formal.

A cuánto cotiza hoy el dólar blue

Compra : $1.480

Venta: $1.520