La mala costumbre que en las playas de Chile te puede costar una tremenda multa: hasta 300 dólares

Mejor pensarlo dos veces antes de cometer este mal hábito mientras pasás el día en la arena. Rige por ley desde 2022.

Tirar una colilla de cigarrillo en la playa en Chile puede salir muy caro, una advertencia clave para los turistas argentinos que cada verano eligen destinos como Viña del Mar, Reñaca o La Serena.

Desde 2022 rige en todo el país trasandino la Ley N° 21.413, conocida como “Chao colillas”, que prohíbe fumar y desechar residuos de cigarrillos en playas, ríos y lagos.

La norma estableció la prohibición de fumar en una franja de 80 metros desde la línea de más alta marea y en terrenos fiscales ribereños, además de sancionar el arrojo de colillas en espacios públicos.

El objetivo central apunta a reducir la contaminación ambiental, ya que los filtros de cigarrillos figuran entre los residuos más encontrados en zonas costeras.

La fiscalización queda a cargo de la policía marítima, fluvial y lacustre, aunque cualquier ciudadano puede denunciar una infracción.

En una primera instancia, la ley prevé como sanción la realización de trabajos comunitarios, como la limpieza de playas o riberas, siempre que exista consentimiento del infractor. De lo contrario, se aplica una multa económica.

Las sanciones van de 1 a 4 Unidades Tributarias Mensuales (UTM), que actualmente equivalen a entre 69.542 y 278.168 pesos chilenos, según datos del Banco Central de Chile. Es decir, entre unos 77 y 309 dólares.

El monto final se define en función de las circunstancias del hecho y de la capacidad económica del infractor, y en caso de reincidencia la multa puede duplicarse.

