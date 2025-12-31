Volcó un auto en Potrerillos y terminó en el río: cuatro heridos, uno de gravedad

En el rodado viajaban cuatro ocupantes, uno de los cuales sufrió lesiones de gravedad y fue evacuado de urgencia por vía aérea mediante el helicóptero Halcón 3.

Grave accidente en Ruta 7, en Potrerillos: un vehículo chileno volcó y desbarrancó hacia el río

Un grave accidente vial se registró alrededor de las 10 de la mañana en la Ruta Nacional N.º 7, a la altura del kilómetro 1109, en la zona de Potrerillos, Luján de Cuyo. El siniestro fue protagonizado por un vehículo oriundo de Chile, ocupado por cuatro personas, que volcó y desbarrancó hacia un barranco cercano al cauce del río.

Según informó la Subjefatura de Policía Vial, por causas que aún se investigan, el rodado —un KIA que circulaba en sentido Este— perdió el dominio de la calzada, lo que provocó su vuelco y posterior caída fuera de la ruta.

2 Como consecuencia del impacto, uno de los ocupantes sufrió lesiones de extrema gravedad. Se trata de R.S., quien presentó politraumatismo severo, traumatismo encéfalo craneano severo a grave y múltiples fracturas, por lo que fue evacuado de urgencia en el helicóptero Halcón 3 y trasladado al Hospital Central.

La conductora del vehículo, R.S. (40), fue sometida al dosaje de alcohol por parte de Policía Vial, el cual arrojó resultado negativo (0,0 g/l), y no presentó lesiones. En tanto, A.M., una de las acompañantes, sufrió politraumatismo en ambos miembros superiores y fue trasladada al Hospital Central por vía terrestre. El cuarto ocupante, J.B., resultó con lesiones leves y no requirió traslado.

Debido al operativo sanitario y al trabajo aéreo para la evacuación del herido grave, el tránsito en la Ruta 7 estuvo momentáneamente interrumpido, generando demoras en el corredor internacional.

Personal policial, servicios de emergencia y Policía Vial continúan trabajando en el lugar.